獨／台北畜產公司也中鏢！一員工快篩陽性 下午大消毒

今天全台本土確診新增240例，其中台北市新增102例，以萬華區48例最多。台北畜產公司今也有人員快篩陽性，台北畜產公司今天下午兩點大消毒。

台北畜產公司內部證實，這名員工人住在桃園，5月13日時出現身體不適，到桃園的診所就診，經診所快篩陽性，目前還要做PCR進一步檢測，台北畜產公司是在今天接獲通報，已經第一時間大消毒，總經理林玲玲也已經前往市府開會。

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