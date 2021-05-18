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專家曝恐還有「1400人確診」 指揮中心：現階段防堵雙北

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傳外送員家人確診..工會籲外送員優先施打疫苗

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
據媒體報導有美食外平台送員一家染疫、便當外送員確診Covid-19，全國外送產業工會籌備會呼籲政府能協助外送員進行定期篩檢、並優先施打疫苗。本報資料照片
據媒體報導有美食外平台送員一家染疫、便當外送員確診Covid-19，全國外送產業工會籌備會呼籲政府能協助外送員進行定期篩檢、並優先施打疫苗。本報資料照片

據媒體報導有美食外平台送員一家染疫、便當外送員確診Covid-19，顯見外送產業工作者安全堪憂，全國外送產業工會籌備會指出，在雙北防疫警戒升級的此刻，外送肩負了民眾最基本需求，協助降低民眾外出感染風險，呼籲政府能協助外送員進行定期篩檢、並優先施打疫苗，平台也應強制關閉一般配送方式，僅開放無接觸配送，並暫停現金收付等。

全國外送產業工會籌備會表示，外送肩負的是民眾最基本的需求，也期待成為防疫國家隊中的重要一環，協助民眾降低外出購物的機率，將食品、食材、生活日用品配送送到各家各戶，然而數日過去，隨著疫情不斷倍數成長，已傳出有外送員確診，狀況十分危急。

籌備會期待中央及各地方政府在非常時期令行禁止，以保護外送防疫國家隊的安全。包括外送員部分，除外送員上線配送前填寫疫情自主檢查表單、全程強制佩戴口罩、酒精消毒，外送員一旦有症狀應馬上通報防疫主管機關、主動回報平台，也呼籲由政府協助外送員進行定期篩檢、並優先施打疫苗。

平台部分，籌備會認為，應強制平台關閉一般配送方式，僅開放無接觸配送，並於頁面明顯處載明，並強制平台僅能使用線上支付工具，暫停現金收付，並協調針對外送員口罩、酒精等防疫物資，同時，監督平台系統應該建立隔離者、自主管理者的訂餐警示訊息，以利後續追蹤。

消費民眾部分，籌備會說，公寓住家配送僅至客戶1樓門口，避免直接接觸；社區型、華夏其管委會應公告住戶外送人員僅配送至1樓大廳放置於管理室;公司行號、學校機關僅配送至1樓服務台或警衛室，並對內公告；醫療院所應對內部員工宣達請至1樓戶外取件，並於入口處張貼相關公告，禁止外送平台人員進入醫療機構。

至於商家端，籌備會表示，除應落實實聯制、員工配戴口罩，商家將餐點、貨物準備好後，應放置特定區域如櫃檯、層架並標示單號，減少與外送人員接觸機會。

新冠肺炎 COVID-19

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