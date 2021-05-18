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專家曝恐還有「1400人確診」 指揮中心：現階段防堵雙北

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本土新增240例 兩例死亡

聯合報 / 記者楊雅棠蕭羽耘謝承恩邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心5月18日14時記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、教育部部長潘文忠，第二為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、彰化基督教醫院院長/台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬、新北市醫師公會理事長周慶明。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心5月18日14時記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、教育部部長潘文忠，第二為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、彰化基督教醫院院長/台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬、新北市醫師公會理事長周慶明。記者楊雅棠／攝影

國內新天新增245例新冠肺炎確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增的案例都有一些重疊性，居住縣市和染疫的地方不一定。例如遊藝場有一例，但住在萬華，因此需要一些判定；新北市和台北市案例也都有一定程度的連結。

陳時中表示，今日新增240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日（採檢日）介於5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例（中和區33例最多）、台北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

其中台北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增的死亡個案分別為案1522與案2095。其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。我國至今累計14例死亡個案指出。

另外，今日新增5例境外移入個案，案2071、案2072皆為印尼籍20多歲男性漁工，於5月3日自印尼入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來台期間無症狀，於5月16日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案2151為本國籍30多歲男性，5月16日自吉爾吉斯入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境篩檢出陽性，於今日確診。

案2152、案2263皆為菲律賓籍30多歲女性移工，於5月4日自菲律賓入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間並無症狀，5月17日進行檢疫期滿前採驗，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計2260例確診，分別為1086例境外移入，1,121例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另案530、案1589、案1676移除為空號。確診個案中14例死亡、1127例解除隔離、1119人隔離中。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

本土18日新增240例。圖／指揮中心提供
本土18日新增240例。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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