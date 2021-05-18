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連3天跑樹林區 外送員家屬4人確診業者緊急停止派單
外送員Line群組近日流傳出對話截圖，1名在10到12日在新北市樹林區連跑3天的外送員，其家人共4人確診，目前外送平台業者已緊急停止派單，該名外送員也已自行採檢並居家隔離，目前結果為陰性。
外送平台表示，該外送員警覺性高，不只通報平台，還率先進行自主健康管理，才接獲衛生單位通知隔離，是外送員防疫很好的示範。
Line截圖顯示，外送員透露自己的家日在家人9日到板橋某餐廳聚餐後被通知確診，認為自己也可能中標，特別是現在疫情嚴峻，大家都叫外送，每天因接單而接觸的店家或客戶天天破百。
新北市政府衛生局表示，根據媒體報導所稱，若該名外送員工作時未被列為居家隔離對象，不會因外送而被開罰。
外送平台表示，目前已停止該外送員上線，並進行14天居家隔離，並通報平台及衛生主管機關進行採檢，其他外送夥伴都有積極落實防疫措施，包括上線前量測體溫並回報、取送餐強制全程配戴口罩、上線前後應清潔保溫箱等，若有夥伴未戴口罩者經檢舉且查證屬實將暫停派單。
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