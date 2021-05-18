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專家曝恐還有「1400人確診」 指揮中心：現階段防堵雙北

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中和某公司傳員工家屬確診 卻因擔心股市被要求要上班

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
傳出中和某間公司大樓裡不只1名員工家屬確診。此為中和區示意圖不代表該公司。圖／取自網路
傳出中和某間公司大樓裡不只1名員工家屬確診。此為中和區示意圖不代表該公司。圖／取自網路

位於新北市中和某間科技公司，傳出有業務老婆確診，然而該公司總裁卻擔心影響在中國上市的股價，要求員工都要來上班。實際致電公司，大樓員工表示，只有少數行政人員到公司，很多人都是在家上班，細節並不清楚。

中和這間科技公司傳出大樓內的員工家屬確診，據了解不只1名員工家屬確診，該公司9、10樓已經淨空。不過有消息指出，該公司總裁還要求員工要來上班，以免影響在對岸上市的股價。

實際致電公司員工，表示是否有要求員工來上班並不清楚，但公司仍有少部分行政人員來上班，大多數員工都在家上班。

而衛生局則表示，目前確診個案太多，若沒有個案詳細資料，沒辦法知道細節如何。

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