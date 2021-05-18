全球疫苗聯盟：6月底前第2批AZ疫苗抵台

台灣的COVID-19疫情升溫，疫苗庫存也告急。與世衛組織（WHO）一同推動全球疫苗取得機制（COVAX）的全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）表示，會有更多阿斯特捷利康（AZ）疫苗送至台灣。

全球疫苗與預防注射聯盟在聲明中說，COVAX預期台灣最慢6月底前，應能獲得所分配到的AZ疫苗。

全球疫苗與預防注射聯盟說：「目標是在2月至6月，配送7600萬劑AZ疫苗供應多達80個國家，我們預期很快就會向台灣交付下一批疫苗。」

台灣防疫工作出現一年多來最嚴重破口，連續幾日新增3位數確診病例。路透社報導，台灣政府竭力控制疫情之際，還得騰出一隻手應付來自中國威脅。

報導引述一名觀察中國動向的國安官員指出，台灣當局認為北京正在遂行「認知作戰」（cognitivewarfare），目的是製造混亂，企圖降低公眾對政府的防疫信任。

「他們想要強調中國疫苗多麼有效，然後凸顯（台灣）政府是如何盲目地把希望放在美國和台灣國產疫苗上。」

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