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清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用

中央社 / 台北18日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，國內研發的抗疫中藥「清冠一號」在國外熱銷，衛生福利部已同意緊急授權，2藥廠已提申請，最快本週可核發臨時藥品許可證。

衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發中藥複方「清冠一號」（NRICM101），配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實有療效。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚今天告訴中央社記者，「清冠一號」早已取得外銷許可證，暢銷歐洲、美國，國內卻因新藥審核嚴謹費時，還無法內銷。

柯富揚說，「清冠一號」10種配方都是合法中藥材，製成科學濃縮中藥，如果要比照西藥新藥審核方式，需通過層層臨床試驗，不符目前疫情緊急需求。

柯富揚表示，據藥廠透露，衛福部長陳時中約在1到2個月前就同意緊急授權，但當時疫情還算平穩，內銷藥品許可證一直未核發。

不過，本土疫情近日升溫，柯富揚說，昨天衛福部再開會，確定採用緊急授權方式，只要已取得「清冠一號」外銷藥證藥廠，就可申請國內臨時藥品許可證。

衛福部次長石崇良證實，先前就決議「清冠一號」適用「藥事法」專案核准製造規定，但須由藥廠檢具資料申請，目前已有2家藥品優良製造作業規範（GMP）中藥廠提出，最快本週可核發許可證。

柯富揚表示，目前國內有8家GMP中藥廠持有「清冠一號」外銷許可，除2家已提申請，後續其他藥廠也準備跟進。

不過，柯富揚說，確診者切勿自行到中醫診所求診用藥，以免造成社區感染擴大，務必要經正規採檢確診，配合分流隔離治療，中醫師會協助會診，評估是否適合用藥。

新冠肺炎 COVID-19

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