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外送員家人4確診！疑母親節聚餐染疫 曾連三天跑「樹林區」

聯合新聞網 / 綜合報導
有外送員4名家人染疫，不過經查證，該名外送員並無染疫。 圖／ingimage
有外送員4名家人染疫，不過經查證，該名外送員並無染疫。 圖／ingimage

有外送員在疑似在母親節聚餐時接觸到帶原者，家人4人確診，他5月10日、11日、12日連三天都有跑「樹林」外送，目前已經被通知不上線，外送平台最後證實這名外送員沒確診，也規定外送員有接觸史或確診都要主動回報。

根據「TVBS」 報導，非當事外送員表示，該名外送員在母親節的時候就有回報，當時他家只有一個人確診，疑似是母親節聚餐那天被感染，最後4名家人都確診，因為9日、10日有跟確診者接觸，當時家人還沒被驗出，而該名外送員5月10日、11日、12日連三天有跑樹林外送。

外送員目前已經被公司通知不上線，進一步確認後，外送平台證實這名外送員沒有確診。民眾也認為外送員這樣出去風險蠻高，不過可以請他們放在外面，避免接觸。

雙北提升為三級防疫後，兩大外送平台也加強防疫措施，Uber Eats將儘速強制以「放在門口」，並僅能以信用卡交易。foodpanda已於App介面提供「無接觸外送」選項，並預設開啟，兩平台都呼籲消費者多以線上刷卡方式訂餐避免現金交易時的手部接觸，並落實無接觸外送。

兩大平台也表示，如果外送員有接觸史或確診，都必須回報公司，立即停止派單，也會了解送單紀錄回報給指揮中心，對於確診或隔離員工，提供14天財務救援計畫。

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