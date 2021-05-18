5月18日疫情懶人卡／雲林公布3確診足跡 信實集團也有病例

疫情急速升溫，七天本土案例累積近千例，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月17日疫情懶人卡）

昨新增333例本土病例，再創單日新高，確診者遍及九縣市，雙北合計306人，且有七家醫院出現院內確診，亞東醫院更爆發九人群聚感染。在333例本土病例中，144位男性、189位女性，年齡分布為未滿五歲到九十幾歲，個案發病日從五月五日到五月十六日，台北158例、新北148例、桃園市10例、基隆6例、彰化縣5例、台中和宜蘭各2例、新竹苗栗各1例。

在感染源部分，155例與萬華茶藝館有關、86例有萬華活動史、南部進香團6例、獅子會社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，另有38例疫調中，群聚關聯不明者40例。

更新時間 05-18 07:57

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