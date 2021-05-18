5月18日疫情懶人卡／雲林公布3確診足跡 信實集團也有病例
疫情急速升溫，七天本土案例累積近千例，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月17日疫情懶人卡）
昨新增333例本土病例，再創單日新高，確診者遍及九縣市，雙北合計306人，且有七家醫院出現院內確診，亞東醫院更爆發九人群聚感染。在333例本土病例中，144位男性、189位女性，年齡分布為未滿五歲到九十幾歲，個案發病日從五月五日到五月十六日，台北158例、新北148例、桃園市10例、基隆6例、彰化縣5例、台中和宜蘭各2例、新竹苗栗各1例。
在感染源部分，155例與萬華茶藝館有關、86例有萬華活動史、南部進香團6例、獅子會社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，另有38例疫調中，群聚關聯不明者40例。
更新時間 05-18 07:57
▌雲林公布3確診案足跡 遍及超商、小吃、廟
雲林縣今晚約11時完成三個從台中來雲林確診個案的足跡和時間，遍及西螺和斗六的超商和宮廟及幾處小吃店，縣衛生局已對足跡所到之處進行消毒，提醒該時段曾到過這些地方的民眾，自我健康檢測，若於本月29日前出現發燒等症狀，請就近到指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。...more
▌信實保全子公司 1員工確診新冠肺炎
信實保全代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告一員工確診新冠肺炎。信實保全100%持股的信實公寓公司表示，該員工已依主管機關指示進行隔離及後續處置，將持續關切並提供相關諮詢與協助。...more
▪【今日疫情懶人卡】台中大里不提升防疫 宜蘭男確診醫院37人篩檢
▪【全台確診地圖】再爆333例！雙北共306例 新北以板橋、三重、中永和最多
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【懶人卡】雙北防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【Q&A】萬華疫情嚴峻！北市快篩站在哪、誰需篩檢?
▪【最新數據】印度首都再延長封鎖 日本大阪累計病歿數超越東京
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言