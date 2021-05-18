新冠確診惡化 重啟邊境管制

本土新冠確診病例三級跳，疫情指揮中心昨（17）日公布新增333例本土確診病例，指揮中心指揮官陳時中表示，將自5月19日零時起至6月18日實施邊境管制，未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境；同時也暫停旅客來台轉機。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，本土個案看起來是同來源造成，然後在幾個地方逐漸散播，雖然疫調不能立刻看出關聯性，不過以常理來說，「就是台灣社區一個大群聚事件」 。

國內已經連續三日出現三位數的確診數目，顯示疫情快速擴散，外界關心是否可能封城，指揮中心指揮官陳時中表示，將研議修正防疫警戒標準指引；不過，管制措施不是越嚴越好，政府現在正積極努力在最小損害下做最大控制。

台北市與新北市昨天也宣布，雙北地區全境高中以下學校，包含幼兒園等托幼機構，全數停課至5月28日。外界關心，雙北是重災區，是否升級四級警戒？台北市長柯文哲說「不是出動軍隊的硬性封城」，而是民眾自動自發封城，只要依照政府指引，應該還是會過關。新北市長侯友宜則說，新北昨天的狀況已經算「類封城」，未來要強化三級防疫，視同走到準四級，民眾要有更多管制、更低活動量的準備。

指揮中心昨日公布國內新增335例確診病例，包括333例本土及兩例境外移入。

自15日起，本土確診病例已連續三日破百，前兩日確診人數分別為180及206人。

陳時中表示，昨日新增本土案例以台北市158例最多、其次是新北市148例，兩城市之中又以萬華區89例、及板橋區41例最多。其餘出現確診病例縣市，包括桃園市十例，基隆市六例、彰化縣五例、台中市及宜蘭縣各兩例、新竹縣及苗栗縣各一例。

由於國內疫情持續擴大，有專家認為台灣恐出現平行、甚至第三條感染鏈。

張上淳表示，以基因定序分析判斷，現在新冠疫情個案都是同一個病毒株序列，推測為一條傳播鏈，只是在不同地點被偵測出，應該往源頭分析，如彼此之間人員來往，並多個平行傳播鏈。

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