新竹縣新增1例確診 縣府：足跡點已全面消毒

中央流行疫情指揮中心今天公布，新增333例本土確診個案，其中竹縣新增1例為案2010。縣長楊文科今天表示，案2010的初步足跡都在新竹縣市，已全面進行消毒。

新竹縣政府表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案2010為40多歲男性，是案1588的接觸者，也是案1588的弟弟，15日經匡列後居家隔離並安排採檢，昨天確診。衛生局接獲訊息後，即啟動疫調，初步掌握接觸者25人，已全數居家隔離及採檢。

竹縣府指出，案2010的初步足跡都在新竹縣市，曾去過市場、餐廳和KTV，新竹縣轄內足跡點皆已派員完成消毒，新竹市部分也已通報新竹市衛生局處置。

根據疫調結果，案2010確診前7天的足跡如下，10日下午2時自行至竹北市萬客小吃店吃飯（未戴口罩），停留約40分鐘後返回竹北住家。11日上午7時至8時，自行至竹北天后宮旁市場臨時攤（有戴口罩），同日的中午12時至12時30分前往竹北市張三桌百年小吃店吃麵（未戴口罩）。

12日下午3時至新竹市石家魚丸，外帶魚丸（有戴口罩），3時30分到新竹市忠孝大潤發旁的阿伯餡餅外帶（有戴口罩）。13日晚間9時到11時到竹北市悟泰式紓壓養生館（未全程戴口罩）。

14日下午6時30分至晚間10時前往竹北市千里福餐廳吃飯（未戴口罩），隨後，晚間10時到隔日0時搭計程車至新竹市笑傲江湖KTV的205包廂唱歌（未戴口罩）。

縣長楊文科指出，昨天及今天合計4個案例，衛生局和警政機關在第一時間獲知訊息，即啟動疫調工作，除針對足跡之場所進行消毒，環保局及13個鄉鎮市公所清潔隊，也針對學校、公園、市場等人流密集處全面消毒。

楊文科說，此外，所有確診解者的接觸者，也都已全數匡列居家隔離並採檢，也請民眾不要恐慌，並做好戴口罩、勤洗手等個人防疫及減少外出；如到過足跡地點的民眾，請進行自主健康管理。

楊文科表示，從明天起至5月28日，高三及國三學生可請假不到校；選擇志願到校的學生，校方也會妥善安排，不影響學生受教權益。另外，從明天起，縣府也啟動分區辦公，並在縣府大廳設置民眾洽公處，民眾不必進入各局處辦公室。

縣府指出，另外，在六福村主題遊樂園部分，配合中央及新竹縣政府防疫措施，預計自明天起至5月28日休園，新竹縣政府市區客運觀光2號（高鐵新竹站-六福村主題樂園）為假日行駛路線，因應六福村休園，22、23日皆停駛。

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