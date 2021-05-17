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宜蘭新增2例確診 曾到掌櫃食譜、襄聚牛排館

中央社 / 宜蘭17日電

宜蘭縣今天新增2例確診個案，2名都是60多歲女性，案1763為銀河遊藝場員工的親友，曾到羅東的「掌櫃食譜」，案1943則曾參加進香團，10日曾去過礁溪鄉的「襄聚牛排館」。

宜蘭縣衛生局長徐迺維指出，宜蘭今天新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案，目前累計確診18名，居家隔離人數396名，已完成1442件篩檢，陽性率1.2%。

徐迺維表示，新增2例其中案1763是名60多歲女性，為銀河遊藝場女員工（案1209）的親友，經衛生局查證後，匡列為居家隔離對象，經篩檢後今天確診。

徐迺維說，另一例為案1943也是60多歲女性，她住在宜蘭，與孫女一起參加進香團在台北下車，之後個案與外孫女由同行進香團友人的兒子開車回礁溪家裡，住了一晚後，隔天下午到一間牛排館用餐再搭車到台北、台中，5月11日因身體不舒服在台中就醫確診，個案目前在台中住院。

衛生局下午也在防疫記者會公布2名確診個案足跡，案1943曾在5月10日下午4時到5時間曾去過「襄聚牛排館」（礁溪鄉育才路24號）。案1763於5月12日下午6時到7時曾到「掌櫃食譜」（羅東鎮中華路246巷5號）用餐，呼籲民眾如果這個時段內曾到這兩處場所，若出現相關徵狀，應盡快就醫篩檢。

此外，宜蘭縣長林姿妙指出，教育部宣布高中職以下學生可不到校上課，不列入出席率計算，也不扣分，宜蘭將配合辦理，弱勢生如選擇在家自主學習，縣府將提供午餐補助。

林姿妙表示，懇請中央比照去年延後開學的模式，宣布即日起高中職以下全面停課至5月28日，縮短暑假，並研擬配套措施，避免造成教學現場及家長的困擾。

新冠肺炎 COVID-19

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