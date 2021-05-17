桃園公布確診案足跡點 匡列330人

桃園市政府今天公布桃園市確診案例的足跡點，包括桃園區的爭鮮壽司桃園店、大業路上的全聯桃園福元店，龜山區的食為天餐廳及蘆竹區的四海遊龍。

新聞處長詹賀舜表示，中央流行疫情指揮中心下午公布桃園市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診共10例，但其中案1842經初步疫調為非居住桃園個案，已轉當地衛生局，因此確診案例為9例，年齡從7歲到70多歲不等。其中案1878、案1879、案1880為一家人，另外案2014、案2015為夫妻，至於案1876、案1877、案2012及案2013為個別案件。

新聞處也針對相關個案公布足跡點，詹賀舜指出，案2014於12日中午在爭鮮壽司桃園店，案2013於13日中午曾前往龜山區中興路的食為天，案1878於13日傍晚，到蘆竹區南崁路上的四海遊龍外帶餐點，案1877則是在13日晚間9時前往桃園區大業路一段上的全聯消費。

詹賀舜說，民眾若在特定時間前往上述地點，請配合自主健康管理14天、外出佩戴口罩，28日前出現疑似症狀，請主動通報衛生單位或撥打防疫專線1922，同時儘速戴口罩就醫，並告知活動接觸史。

桃園市政府衛生局簡任技正黃翠咪表示，指揮中心今天公布的桃園市確診案中，其中6案有萬華活動、接觸史，1人為台北某工地陽性個案接觸者轉陽，另有2人尚在調查中。截至上午共匡列330人，已通知居家隔離、採檢及消毒。

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