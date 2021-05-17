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又見確診者曾遊馬祖 連江縣府匡列15人居家隔離

中央社 / 連江縣17日電
連江縣疫情指揮中心今天指出，又發現1名確診者（案1742）9日搭機到馬祖，11日搭機返台，已匡列縣內密切接觸者15人，進行居家隔離及採檢。聯合報系記者張哲郢／攝影
連江縣疫情指揮中心今天指出，又發現1名確診者（案1742）9日搭機到馬祖，11日搭機返台，已匡列縣內密切接觸者15人，進行居家隔離及採檢。聯合報系記者張哲郢／攝影

繼1名確診者11日搭機到馬祖旅遊後，連江縣疫情指揮中心今天指出，又發現1名確診者（案1742）9日搭機到馬祖，11日搭機返台，已匡列縣內密切接觸者15人，進行居家隔離及採檢。

連江縣疫情指揮中心表示，案1742在馬祖的相關足跡已全面消毒，密切接觸者同團16人、來回同機90人多為台籍旅客，已通知其他各縣市衛生局處理中；縣內同車導遊、駕駛及旅行社人員等15人全部隔離中，島際同船班63人通知自我健康監測。

連江縣疫情指揮中心今天公布案1742足跡，9日搭下午1時30分班機抵達馬祖南竿機場後，當天搭下午3時「吉順8號」船班至北竿，行蹤包含福澳碼頭、后澳沙灘、橋仔漁業加工廠、芹壁村、龍福餐廳、下午休息與住宿點為碧雲天渡假村。

案1742在10日搭乘上午7時30分「閩珠8號」船班去南竿，再轉船「東海明珠」前往莒光，行蹤包含福澳港運大樓等待船班、福正境白馬尊王廟、巧屋餐廳、東莒島燈塔及大埔石刻。

10日下午2時30分至下午3時20分曾在東莒猛澳碼頭等待船班，搭乘「東海明珠」前往南竿，行程包含雲台山（未入軍情館）、醉仙樓餐廳、北海坑道搭乘搖櫓船，住宿為麗堤民宿。

11日行程則包含八八坑道、馬祖酒廠、科蹄澳步道步行至媽祖巨神像、步行經商店街前往天后宮、馬港天后宮、枕戈待旦、第一餐廳，11日搭船前往北竿後，搭當天下午3時45分的B7-8796班次飛機回松山機場。

連江縣疫情指揮中心表示，針對密切接觸者進行隔離檢驗，足跡重疊者自主健康監測，呼籲不要隨意外出移動，有症狀者請主動聯繫衛福局安排檢驗，如有疫情相關問題請聯繫連江縣疫情指揮中心24小時專線0963-772-160或防疫專線1922，如有症狀需就醫請撥打119協助。

連江縣疫情指揮中心指出，目前還不會針對足跡重疊者全部檢驗，若有快篩試劑才會安排；已針對全縣醫療人力、物資及空間已完成整備，醫護人力並已安排教育訓練。

連江縣疫情指揮中心提醒，請全體軍民要落實防疫生活戴口罩、勤洗手、保持社交距離，減少移動接觸陌生人，將防疫視同作戰、請大家一起努力防疫。

連江縣疫情指揮中心昨日表示，接獲中央流行疫情指揮中心通知，1名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者（案1563）11日搭機到馬祖，13日由「台馬輪」夜航返回台灣，這波匡列密切接觸者8人進行居家隔離及採檢。

新冠肺炎 COVID-19

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