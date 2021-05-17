北市快篩陽性 要填發病前3天足跡並聯絡接觸者

台北市長柯文哲今天表示，希望做到疫情精準防堵，快篩若陽性會直接送檢疫所或是防疫旅館隔離，且要填寫發病前3天所有的接觸史跟活動史並聯絡對方。

台北市新增158例本土新冠肺炎病例，市府下午召開疫情記者會，市長柯文哲表示，若快篩是陽性，直接送檢疫所或是防疫旅館隔離，等PCR核酸檢測確認是否染疫。

對於快篩後陽性者，需填寫發病前3天所有接觸史跟活動史、回想這幾天有接觸過的親友，並且確實聯絡對方。柯文哲說，快篩站篩出許多社區中潛伏的確診者，醫療量能非常緊繃，現在疫調、公布足跡已經沒有意義。

商品推薦