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苗栗出現首例確診者！活動遍及新北、台中　匡列接觸者66人

新北市確診爆增 侯友宜：為升四級做準備

雙北6醫院見院內確診 僅亞東醫院為院內感染

中央社 / 台北17日電

國內新冠炎疫情延燒，指揮中心統計，截至昨天雙北地區已有6間醫院出現院內確診。但指揮中心今天表示，僅亞東醫院感染事件屬於院內感染，8人為住院病患、1人為看護。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在記者會表示，院內感染需要確診者間有互相傳播證據，亞東醫院事件中，9名確診者最早發病的個案是案1375，病例間有流行病學關聯性，都是鄰近病房或同一病房，案1375住院可以在走廊活動，曾接觸其他病患。

羅一鈞表示，亞東醫院多人感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）事件，指標個案確診前就已被匡列隔離，目前醫護人員採檢結果都是陰性，並沒有醫護人員確診，今天稍晚將會執行醫護人員第二次採檢。

另外，今天又傳出新北另一家醫院有院內感染事件，羅一鈞說明，確實該院出現4名護理師採檢陽性，已展開疫調與接觸者隔離，但4名護理師驗出的CT值超過34，數值很高，病毒量過低，還需要檢查抗體，釐清是否屬於偽陽性或感染期較久。

新冠肺炎 COVID-19

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