議員質疑沒掌握接觸者 高市：個案屬自主管理

高雄民眾昨天接到台中市政府通知為確診個案接觸者，遭高市議員質疑市府沒掌握。對此，高雄市衛生局今天表示，這名接觸者屬自主健康管理對象，台中市稍後會傳資料給高市管控。

高雄市議會上午進行市政總質詢，國民黨高雄市議員宋立彬提出，高市民眾昨晚接獲台中市來電，通知他為確診個案接觸者，但迄今12小時，皆未接到高雄市衛生單位電話聯繫後續防疫作業，質疑市府沒掌握，恐有防疫破口。

對此，高雄市衛生局表示，向疾管署及台中市衛生局查詢後，確認該市民為彰化確診案接觸者，雙方在台中參與某團體教育訓練活動接觸，但接觸時間在確診者發病前5天，被台中市列為自主健康管理，非居家隔離。

衛生局表示，台中市之前尚未將該相關資料上傳，經聯繫後，稍後將由台中市傳給高雄市進行後續疫情管控。

此外，高市公布昨天兩例確診個案足跡與高雄市相關。其中，案1589則為新竹縣確診個案，因腹瀉等症狀就醫採檢，但在高市足跡為發病前5至6天，研判無傳染風險。

另一例則為新北市確診個案1490，對方5月14日凌晨4時搭客運南下，在九如路與中華路統聯客運站下車，再搭計程車回兒子住家，上午約8時至9時前往餐飲店用餐，之後前往某公司繳費，當晚發燒前往醫院採檢確診。

針對此案，高市總計匡列10名密切接觸者，包含客運同車司機及乘客共7人、計程車司機1人、餐飲店員工1人、家屬1人，並已於15日採檢及居家隔離，相關場域也完成清消工作，10人目前檢驗結果均呈陰性。

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