快訊

國軍防疫大作戰 軍校、外島部隊即日起停止休假

新北公布確診足跡 土城、三重、永和﹑板橋還有中和大潤發

議員質疑沒掌握接觸者 高市：個案屬自主管理

中央社 / 高雄17日電

高雄民眾昨天接到台中市政府通知為確診個案接觸者，遭高市議員質疑市府沒掌握。對此，高雄市衛生局今天表示，這名接觸者屬自主健康管理對象，台中市稍後會傳資料給高市管控。

高雄市議會上午進行市政總質詢，國民黨高雄市議員宋立彬提出，高市民眾昨晚接獲台中市來電，通知他為確診個案接觸者，但迄今12小時，皆未接到高雄市衛生單位電話聯繫後續防疫作業，質疑市府沒掌握，恐有防疫破口。

對此，高雄市衛生局表示，向疾管署及台中市衛生局查詢後，確認該市民為彰化確診案接觸者，雙方在台中參與某團體教育訓練活動接觸，但接觸時間在確診者發病前5天，被台中市列為自主健康管理，非居家隔離。

衛生局表示，台中市之前尚未將該相關資料上傳，經聯繫後，稍後將由台中市傳給高雄市進行後續疫情管控。

此外，高市公布昨天兩例確診個案足跡與高雄市相關。其中，案1589則為新竹縣確診個案，因腹瀉等症狀就醫採檢，但在高市足跡為發病前5至6天，研判無傳染風險。

另一例則為新北市確診個案1490，對方5月14日凌晨4時搭客運南下，在九如路與中華路統聯客運站下車，再搭計程車回兒子住家，上午約8時至9時前往餐飲店用餐，之後前往某公司繳費，當晚發燒前往醫院採檢確診。

針對此案，高市總計匡列10名密切接觸者，包含客運同車司機及乘客共7人、計程車司機1人、餐飲店員工1人、家屬1人，並已於15日採檢及居家隔離，相關場域也完成清消工作，10人目前檢驗結果均呈陰性。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

高雄市議會停會至5/31 市府啟動聯合洽公

司法防疫假期？雙北通緝犯抓否 雲林檢：依個案處理

八大行業娛樂場所違規營業 高市警兩天抓18件

陳其邁：高市增防疫房間 籲接觸確診健保卡註記

相關新聞

基隆新增6例都知感染源 累計10例有母子、姊妹、情侶檔

中央防疫指揮中心今天公布基隆新增6例新冠肺炎本土病例，累計為10例。基隆市長林右昌說明6例背景，多與台北市萬華有關，研判...

新北公布確診足跡 土城、三重、永和﹑板橋還有中和大潤發

雙北市近3天確診數不斷增加，指揮中心指出，地方可自行公布相關足跡，不過台北市長柯文哲先前認為疫調太多公布不完，而新北市長...

5月17日疫情懶人卡／桃園9例6人萬華感染 確診者遊馬祖15人被居家隔離

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

板橋近百例確診成最重災區 侯友宜：一定公布熱點

新北市在過去3天內確診量爆增，侯友宜今日也公布目前新北市確診者分布區域，以板橋94例為最多，另外如三重、中和、永和、土城...

【5/17確診地圖】再爆333例！雙北共306例 新北以板橋、三重最多

繼昨天本土病例206例後，指揮中心公布今天國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土及2例境外移入。今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲

又見確診者曾遊馬祖 連江縣府匡列15人居家隔離

繼1名確診者11日搭機到馬祖旅遊後，連江縣疫情指揮中心今天指出，又發現1名確診者（案1742）9日搭機到馬祖，11日搭機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。