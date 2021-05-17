本土疫情升高 已六起院內感染

新冠肺炎本土個案數每天都快速攀升，從昨天確診206例，今天新增333例。外界關注當中有多少院內感染以及有多少醫護染疫，指揮中心指揮官陳時中表示，多少醫護感染還需要調查；而醫療應變組副組長羅一鈞表示，到目前為止共有六個醫院發生院內確診情形，數多起院內感染；但只有亞東醫院有病人確診傳播出去的情形。

陳時中表示，目前新增個案還是以萬華區和茶室為大宗，其次是獅子會的部分，但個案新增的情形看起來沒有萬華和茶室那麼快速。

以區域來看，彰化線匡列範圍非常大，非常廣泛，幾個相關個案都有一定聯繫，但目前彰化縣透過大規模匡列採檢應該能控制病例於一定範圍。

宜蘭縣主要有兩個群聚點，一是羅東銀河遊藝場；二室礁溪，也遊戲場的關係企業。但礁溪部分員工經過匡列檢驗，都為陰性；羅東為多樓層、多樣場域，目前已把130幾位工作人員全部居家隔離，檢驗也都陰性，學校學生經過隔離檢驗，也都是陰性。

宜蘭部分斷斷續續有銀河員工和顧客確診，每天一兩例。這地區主要是怕有染疫的顧客進來，員工風險較高，但員工如果都是陰性也隔離，客人風險相對就低，目前宜蘭衛生局和警政都協尋接觸者，至於時間比較久主要是因為雖有名冊，但是電話不實、名稱也是另外的稱呼。

至於院內感染部分，羅一鈞則表示，到昨天為止共有六個醫院有院內確診情形，但只有亞東這件院內感染，九個案例都是醫院病患，與最早發病的案1375都有關聯；例如住在同一間病房、隔壁床、鄰近的病房間。

染疫原因主要是因這位病患住院時可在走廊活動，活動中接觸到其他病患，第一位確診者出現後就匡列所有病人及陪病者，並找到其他陽性個案；醫護採檢過一次都是陰性，沒有確診，今天會再二採。

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