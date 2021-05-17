快訊

台中市大里傳新疫情 45歲男性足跡曝光「曾兩次跨縣市」

新北市確診爆增 侯友宜：為升四級做準備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土疫情升高 已六起院內感染

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君、謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者/邱宜君攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者/邱宜君攝影

新冠肺炎本土個案數每天都快速攀升，從昨天確診206例，今天新增333例。外界關注當中有多少院內感染以及有多少醫護染疫，指揮中心指揮官陳時中表示，多少醫護感染還需要調查；而醫療應變組副組長羅一鈞表示，到目前為止共有六個醫院發生院內確診情形，數多起院內感染；但只有亞東醫院有病人確診傳播出去的情形。

陳時中表示，目前新增個案還是以萬華區和茶室為大宗，其次是獅子會的部分，但個案新增的情形看起來沒有萬華和茶室那麼快速。

以區域來看，彰化線匡列範圍非常大，非常廣泛，幾個相關個案都有一定聯繫，但目前彰化縣透過大規模匡列採檢應該能控制病例於一定範圍。

宜蘭縣主要有兩個群聚點，一是羅東銀河遊藝場；二室礁溪，也遊戲場的關係企業。但礁溪部分員工經過匡列檢驗，都為陰性；羅東為多樓層、多樣場域，目前已把130幾位工作人員全部居家隔離，檢驗也都陰性，學校學生經過隔離檢驗，也都是陰性。

宜蘭部分斷斷續續有銀河員工和顧客確診，每天一兩例。這地區主要是怕有染疫的顧客進來，員工風險較高，但員工如果都是陰性也隔離，客人風險相對就低，目前宜蘭衛生局和警政都協尋接觸者，至於時間比較久主要是因為雖有名冊，但是電話不實、名稱也是另外的稱呼。

至於院內感染部分，羅一鈞則表示，到昨天為止共有六個醫院有院內確診情形，但只有亞東這件院內感染，九個案例都是醫院病患，與最早發病的案1375都有關聯；例如住在同一間病房、隔壁床、鄰近的病房間。

染疫原因主要是因這位病患住院時可在走廊活動，活動中接觸到其他病患，第一位確診者出現後就匡列所有病人及陪病者，並找到其他陽性個案；醫護採檢過一次都是陰性，沒有確診，今天會再二採。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

病患多建方艙醫院？ 陳時中：集中檢疫所作為社區緩衝

【5/17確診地圖】再爆333例！雙北共306例 苗栗也有確診者

雙北停課網大讚柯、侯有魄力！轟：陳時中去哪了

未超前部屬普篩 張亞中：蔡英文、陳時中快引咎辭職

相關新聞

台中市大里傳新疫情 45歲男性足跡曝光

台中傳出新疫情，除了重慶國小一例，大里地區已再新添一例（案1886），連同昨天的68歲男子，大里已有兩例，詳細情形和足跡...

新冠肺炎確診 本土激增333例、境外移入2例

本土確診案例快速飆升，到昨天為止，新冠分別為1079例境外移入，550例本土病例。國內今天新增333例本土病例，境外移入...

【5/17確診地圖】再爆333例！雙北共306例 苗栗也有確診者

繼昨天本土病例206例後，指揮中心公布今天國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土及2例境外移入。今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲

影／高雄一名確診者到屏東探視親友 12人居家隔離

屏東縣府今公布新增一名疫情確診者在縣內足跡，案號1751五旬男子5月16日確診染疫，但他曾在5月10日返回南州鄉父親家探...

確診律師曾到法院開庭 新北地院大消毒

新北地方法院今指出，上午某律師事務所助理來電通知，有律師於本月13日到新北地院開庭，該律師今確診新冠肺炎。新北院得知後馬...

本土疫情升高 已六起院內感染

新冠肺炎本土個案數每天都快速攀升，從昨天確診206例，今天新增333例。外界關注當中有多少院內感染以及有多少醫護染疫，指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。