賣葡萄染疫婦白天赴喜宴 王惠美當晚到過同飯店

1名婦人到台北萬華賣葡萄確診，這名婦人8日中午在彰化參加喜宴，當天晚間1名記者也在同飯店辦婚宴，彰化縣長王惠美出席。王惠美今天說，時間、樓層都錯開，目前無不適。

彰化縣葡萄盤商家族出現多人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中這名賣葡萄而染疫的婦人5月8日中午曾到彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店參加喜宴，同桌有賓客確診。

彰化縣政府昨天針對當天賓客、員工約1300人發出「快速篩檢動員令」，呼籲若有發燒、腹瀉及上呼吸道、嗅味覺異常等不適，應到衛生福利部彰化醫院篩檢。

消息一出，昨天深夜即有逾百人湧到彰化醫院要求篩檢，但因夜間醫院人力少，傳有民眾不耐久候而謾罵醫護人員。

對此，彰化醫院副院長黃伊文今天指出，現場有人有情緒性發言，民眾到場需建檔等行政作業，免不了需等候1、2個小時；今天起，出現症狀者可在急診室就地採檢，無症狀者、高風險者採預約制，流程將更順暢。

彰化醫院表示，急診室昨晚湧入大量民眾要進行匡列篩檢，院方啟動3線採檢，趕在午夜前篩檢160人完畢；今天起採預約篩檢，避免再出現大批人潮情況，將在彰化醫院官網公告，符合資格者可上網預約，在預約時間才能到場篩檢，篩檢站設在醫院後門停車場。

彰化醫院指出，醫院今天也派行動採檢車及醫護人員到這間飯店停車場為員工、部分賓客採檢，現場分5線進行，配置醫師、護理師、感控、行政人員共20多人，核對身分資料後逐一採檢。

黃伊文說，彰化醫院團隊已執行1、2萬件，非常有經驗，以每線每小時採30人計算，1個多小時完成160多人採檢作業。

黃伊文表示，這間飯店員工具相對高風險，所以由採檢團隊到場，避免員工移動，有症狀者快篩後20分鐘可知道結果，無症狀者用一般篩檢也只要4個小時，預計今晚就能知道員工篩檢結果；若是檢驗陽性者須入住隔離病房，陰性者要自主健康管理14天。

這名賣葡萄而染疫的婦人5月8日中午在彰化縣全國麗園大飯店參加喜宴，彰化縣1名電視台駐地記者當天晚間也在同飯店辦婚宴，王惠美出席祝賀。

對此，王惠美表示，時間、樓層都與這名婦人錯開，她口罩一直「戴好、戴滿」，目前身體無不適。

商品推薦