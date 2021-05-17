賣葡萄染疫婦白天赴喜宴 王惠美當晚到過同飯店
1名婦人到台北萬華賣葡萄確診，這名婦人8日中午在彰化參加喜宴，當天晚間1名記者也在同飯店辦婚宴，彰化縣長王惠美出席。王惠美今天說，時間、樓層都錯開，目前無不適。
彰化縣葡萄盤商家族出現多人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中這名賣葡萄而染疫的婦人5月8日中午曾到彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店參加喜宴，同桌有賓客確診。
彰化縣政府昨天針對當天賓客、員工約1300人發出「快速篩檢動員令」，呼籲若有發燒、腹瀉及上呼吸道、嗅味覺異常等不適，應到衛生福利部彰化醫院篩檢。
消息一出，昨天深夜即有逾百人湧到彰化醫院要求篩檢，但因夜間醫院人力少，傳有民眾不耐久候而謾罵醫護人員。
對此，彰化醫院副院長黃伊文今天指出，現場有人有情緒性發言，民眾到場需建檔等行政作業，免不了需等候1、2個小時；今天起，出現症狀者可在急診室就地採檢，無症狀者、高風險者採預約制，流程將更順暢。
彰化醫院表示，急診室昨晚湧入大量民眾要進行匡列篩檢，院方啟動3線採檢，趕在午夜前篩檢160人完畢；今天起採預約篩檢，避免再出現大批人潮情況，將在彰化醫院官網公告，符合資格者可上網預約，在預約時間才能到場篩檢，篩檢站設在醫院後門停車場。
彰化醫院指出，醫院今天也派行動採檢車及醫護人員到這間飯店停車場為員工、部分賓客採檢，現場分5線進行，配置醫師、護理師、感控、行政人員共20多人，核對身分資料後逐一採檢。
黃伊文說，彰化醫院團隊已執行1、2萬件，非常有經驗，以每線每小時採30人計算，1個多小時完成160多人採檢作業。
黃伊文表示，這間飯店員工具相對高風險，所以由採檢團隊到場，避免員工移動，有症狀者快篩後20分鐘可知道結果，無症狀者用一般篩檢也只要4個小時，預計今晚就能知道員工篩檢結果；若是檢驗陽性者須入住隔離病房，陰性者要自主健康管理14天。
這名賣葡萄而染疫的婦人5月8日中午在彰化縣全國麗園大飯店參加喜宴，彰化縣1名電視台駐地記者當天晚間也在同飯店辦婚宴，王惠美出席祝賀。
對此，王惠美表示，時間、樓層都與這名婦人錯開，她口罩一直「戴好、戴滿」，目前身體無不適。
▪【今日疫情懶人卡】臺藝大、台中重慶國小學生染疫 皆停課改線上教學
▪【全台確診地圖】再爆206例 雙北以萬華、板橋最多
▪【懶人卡】雙北防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【Q&A】萬華疫情嚴峻！北市快篩站在哪、誰需篩檢?
▪【最新數據】印度首都再延長封鎖 日本大阪累計病歿數超越東京
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言