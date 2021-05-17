染疫葡萄媽媽參加喜宴 隔桌賓客：看起來無不適

一名婦人到台北萬華賣葡萄確診，由於她5月8日參加喜宴，同桌有賓客確診，約170名員工及賓客今天採檢，當天隔壁桌一名賓客說，看到婦人與他人聊天，無咳嗽、看起來無不適。

彰化縣「葡萄家族」多人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中「媽媽」5月8日中午曾到彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店參加喜宴，和婦人同桌賓客經篩檢，有3人呈現陽性反應，為防範疫情擴大，飯店業者今天召回正職、兼職員工共約140人採檢，另有當天部分賓客也到場，甚至有附近居民感冒也想採檢。

篩檢作業由衛生福利部彰化醫院派行動採檢車及醫護人員到飯店附近停車場執行，員工除戴口罩，許多人也戴帽子、太陽眼鏡、穿外套，全身包緊緊，彷彿不願曝光身分，一名女員工提早到場，排到第一位置，她說，遇到此事感覺很無奈，只想快來篩檢，早點有結果。

中央社記者隨機訪問排隊受檢者，一名婦女說，她不是飯店員工，由於5月8日中午到飯店吃喜宴，且坐在「葡萄媽媽」隔壁桌，因此接獲衛生單位通知，今天須從溪湖鎮來此篩檢，她雖然坐在「葡萄媽媽」附近，但目前沒有感覺身體不適。

這名婦人說，她認識「葡萄媽媽」，但不是鄰居或親戚，這家族確實會透過宅配四處賣葡萄，當天看到「葡萄媽媽」出席喜宴，並在座位上與他人聊天，沒有咳嗽，看起來也沒有不適症狀，「但說不定其實不舒服沒講」；另一名中年男客人也說，接獲通知來採檢，「事情遇到就遇到了，沒人願意，只好順其自然」。

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