【5/17確診地圖】再爆333例！雙北共306例 苗栗也有確診者

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繼昨天本土病例206例後，指揮中心公布今天國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土及2例境外移入。今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日與採檢日介於年5月5日至5月16日。

病例分布在九個縣市，雙北共有306例，台北市158例(萬華區89例最多)、新北市148例(板橋區41例最多)，其他分布在桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、臺中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。雙北以外桃園病例最多，苗栗也在這波中，首度傳出確診者。

其中臺北茶藝館 155例、萬華活動史相關 86例、南部進香團 6例、某社團群聚相關 5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。相關疫情調查持續進行中。

板橋亞東醫院今天爆出院內感染，亞東醫院表示為由急診收治住院、曾出入萬華茶藝館的病患。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞證實，亞東醫院目前共有9人確診，為8位病患及1位看護。至於日前傳出中華郵政總局員工確診，指揮官陳時中表示是快篩陽性，Pcr復測下午才會有結果。

因為疫情嚴峻，陳時中指揮中心指揮官陳時中也在記者會宣布，5月19至6月14日，除了本國籍，及持有我國居留證者，都暫緩入境，也暫停旅客來台轉機。

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