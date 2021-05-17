他分析美爆發狀況 若心存僥倖「我們與萬例的距離」不出30天

台灣本土疫情升溫，今（17）單日確診數就破300，雖然多數民眾已提高防疫警戒心，但仍有部分民眾心存僥倖，外出未戴口罩，或並未停止多人聚會。政治評論員李正皓便發文指出，若多數民眾鬆懈防疫，「台灣與『日新增一萬例』的距離最多不會超過30天」，貼文一出引起熱烈討論。

政治評論員李正皓在FB個人粉專發文「我們與萬例的距離」，他在文中說明若民眾持續心存僥倖，未謹慎遵守防疫措施，雙北以外的景點、餐廳依舊高朋滿座，他保證連二日破百病例將不會是台灣疫情高峰，「台灣與日新增一萬例的距離最多不會超過30天。」他以國外的經驗解釋「首戰即終戰」，「勝負就在確診人數剛開始新增的前10天，壓得住，後面風平浪靜；壓不住，後面病例就是指數型的爆發。」

李正皓以美國的案例提醒台灣民眾，美國首日新增破兩百確診病例後，僅8天便新增破千例，「14天後日新增破萬例、30天後每日新增破3萬例，這就是標準的指數型成長。」他說明儘管台灣的人口密度、數字與美國不同，若換算成較寬鬆的上升斜率，他直言「如果增長的趨勢沒有壓住，30天內新增病例一萬例是完全可能的。」

他列舉近日各地輕忽防疫重要性，未戴口罩經提醒未改善甚至惱羞成怒的事蹟。他指出如台灣未團結一心，部分民眾繼續鬆懈下去，台灣疫情終將爆發，「再這樣下去不要說什麼『看好了世界，台灣人只示範一次，在兩週內解除三級』，事實是『台灣看好了，世界已經示範了無數次，在兩週內升到第四級』。」他也呼籲雙北以外的民眾不要輕忽，「因為現在採檢量能、抽檢站都以雙北為主」，所以才會以確診個案集中雙北的錯覺，「拜託全台灣每一個地方的人對自己活動的約束請都至少以第三級警戒為標準。」

貼文一出許多網友留言回覆，「行政院早先公佈要穩定明天的股匯市，當下就覺得今天確診不會少」、「一早上班到捷運站路上，不到10分鐘就看到兩個歐吉桑一個大姐沒帶口罩(不是在抽菸），也沒人敢去勸，真的要弄個舉發機制」、「一堆口罩給下巴戴的真的很無言！」、「為了股票再達萬七，我會乖乖待在家裡，配合防疫工作」、「疫苗普及率是比較靠譜的方法，不然要溝通防疫道德觀念非常吃力不討好，光是要說服自家人就有難度了」。

政治評論員李正皓附上美國確診數增長的圖表，說明台灣正處於防疫的重要時機。圖／取自 李正皓FB

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