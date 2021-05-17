台灣續升抗疫措施 專家：未來兩周是關鍵期

(德國之聲中文網) 在連續兩天通報了接近200個確診案例後，台灣各地持續提升防疫的層級。疫情最嚴重的台北市與新北市17日宣布自5月18日起，高中以下的各級學校將停課至5月28日。此外，為了因應持續升溫的本土疫情，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在16日記者會中表示，除了在台北跟新北設立新冠病毒快篩站外，也會研議在其他縣市設立快篩站，加速台灣找出確診的個案。

另一方面，由於台北的各級醫院用來專門隔離治療新冠病患的負壓病房空床數吃緊，指揮中心在16日的記者會中也呼籲輕症的確診者在家隔離，等候公衛人員的通知。台灣衛福部次長石崇良指出，希望空床位讓給有症狀的確診者，建議無症狀者到快篩站做篩檢。

台北市衛生局長黃世傑16日晚間承認，台北目前對抗新冠病毒的醫療量能確實不足，原因是這波疫情來的快，讓醫院在有大量確診病患要入住時，一時無法將原本已住在這些病房的病人挪開。他擔憂，未來台灣在各地開始增設快篩站後，確診人士可能會更多，所以台灣各地可能都會面臨病床不足的問題。

專家：未來兩周是抗疫關鍵

長期關注台灣對抗新冠疫情策略的美國史丹佛大學預防醫療研究中心主任王智弘在接受德國之聲訪問時表示，由於過去一年台灣本土的新冠案例少，台灣社會對於防疫也稍微比較放松，但當本土案例激增後，社會大眾也馬上很克制的遵守指揮中心下達的指令，立刻不出門。他說：「過去因為大家比較放松，所以當遇到一個傳播很快的病毒時，這對台灣來說會比較困難。但我覺得只要指揮中心下達一些指令，大家都很遵從。」

就台灣目前的疫情而言，由於官方公布的確診案例病毒基因定序都是英國變種病毒，所以AZ的疫苗還算有效。但王智弘也警告，如果台灣開始出現印度或南非的變種病毒的話，那麼AZ的疫苗將會失效。

不過，與過往其他出現大規模病例的國家相比，王智弘認為台灣在對抗疫情時，除了政府帶頭「滅火」外，人民也得加入對抗疫情的行列。他告訴德國之聲：「如果台灣的大眾兩周都不出門，這個傳播率自然會下降。但如果大家還一直走動，那疫情就會撲滅不了。」

王智弘提到，在大量的本土案例浮現後，台灣開始透過科技輔助的方式描繪出確診者的接觸追蹤史，但他建議，台灣政府在告知人民他們與新冠確診者有接觸的紀錄後，應該建立一個清楚的指令模式，告訴他們該去哪裡做快篩，並在快篩結果呈現陽性時，立即告知這些新的確診者進行隔離，這樣才能確保接觸追蹤的整個網絡能有效執行。

台灣的前副總統陳建仁與另外4名專家在17日公開發表聲明，呼籲台灣人民未來兩周非必要不要外出，並務必遵守指揮中心的規範，有症狀就醫或篩檢陽性者，務必要誠實通報旅游史丶職業史丶群聚史和接觸史，並務必遵守好居家隔離規定，必要時要接受篩檢。

5位專家在文末寫道：「呼籲全國人民都應該繼續做好防疫的尖兵，遵守三級警戒的各項規定，彼此互助合作才能夠把疫情快速得到控制！我深信透過全民的努力，大家肩並肩丶心連心丶手牽手，一定可以順利度過最艱難的時刻！」

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