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台中新確診小六女童足跡曝光！曾與外婆參加中南部進香團

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台中新確診小六女童 曾與外婆參加中南部進香團

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市小六女童確診，疫調發現曾與外婆去中南部進香團，市府公佈相關足跡。圖／台中市新聞局提供
台中市小六女童確診，疫調發現曾與外婆去中南部進香團，市府公佈相關足跡。圖／台中市新聞局提供

台中市昨晚宣布新增小六女童確診個案，這名女童曾與住台北的外婆參加中南部進香團，後來該進香團有人確診後，女童與母親、外婆無症狀前往醫院篩檢，後來母親陰性、女童與外婆楊姓確診。

台中市長盧秀燕表示，依照中央規定，中央下午兩點公布各地個案後，地方政府才能公布足跡與處置措施，但事出緊急，牽涉到學校規模大，昨晚請求中央，個案特准先公布，目前這個案在中央還沒有編號。

台中市西屯區重慶國小今天停課，全校470名學生在家線上教學。教育局長楊振昇說，今天重慶國小學生都沒有到學校上課。

盧秀燕說，昨晚十點半接獲小六女童確診後，當晚立即召集會議，從晚間11點決定今起到五月底，重慶國小停課採線上教學。校方昨晚逐一通知老師、家長與學生，今早又派人到校門，以免有學生跑到學校來。晚間11點半再召開首長會議。

盧強調，重慶國小全校共有470人，初步匡列隔離人數共9人，包含導師與科任老師，學生25人同班同學，17人為課後輔導同學，其餘採取自主健康管理。

衛生局長曾梓展說，這名女童五月八日媽媽帶去台北與外婆會合，參加中南部進香團，五月九日回到台北，外婆帶小孩去宜蘭住一天，五月十日外婆帶回台中；五月十五日上午曾到住家附近小七門市，兩人去過的進香團同團有人確診，在無症狀下母親、女童與外婆去篩檢，母親陰性、外婆、女童陽性。

台中市長盧秀燕今早公布台中市新增確診本土病例，為西屯區重慶國小小六女童。記者洪敬浤／攝影
台中市長盧秀燕今早公布台中市新增確診本土病例，為西屯區重慶國小小六女童。記者洪敬浤／攝影

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