圖表／我確診了、我有接觸史該做什麼？ 指揮中心列十大注意事項
台灣本土疫情進入三級警戒，確診案例與接觸人數激增。中央流行疫情指揮中心提醒民眾，此時正面臨台灣防疫的重要時機，唯有民眾提高防疫警覺，確診者與接觸者皆遵守規範，不要因一時方便或僥倖心態，導致過往的防疫努力功虧一簣。
為防堵疫情擴散，中央流行疫情指揮中心製作兩張圖表，提醒確診者與接觸者應注意事項。
圖表指出，多數確診個案症狀輕微，自行在家休養即可康復，應將醫療資源留給重症病患。在家休養時應一人一室，務必配戴口罩、勤消毒雙手，避免離開房間與同住者接觸。注意自身身體狀況，發燒可服用退燒藥減緩不適，若出現呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，應立即聯繫119、衛生局或撥打1922，依指示就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具。也應電話聯絡症狀發生前三天之內，曾共同用餐、居住或未配戴口罩交談的密切接觸者，請他們自我隔離病健康檢測。
若身為確診個案接觸者，除非有立即就醫需求，應在家自我隔離，不要離開住所。隔離期間應一人一室，配戴口罩、勤消毒雙手，避免與同住者共餐、接觸。觀察自身是否出現Covid-19症狀，如發燒、流鼻水、腹瀉、頭痛、嗅覺或味覺異常等，若出現出現呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，應立即聯繫119、衛生局或撥打1922，並依指示就醫或篩檢，禁止搭乘大眾運輸工具。
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