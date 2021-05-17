5月17日疫情懶人卡／臺藝大、台中重慶國小學生染疫 皆停課改線上教學

國內確診人數昨天再增206例，台北市、新北市都已設立多處篩檢站。但各篩檢站篩檢能量有限，且反成為人潮聚集地，恐成防疫破口。其實國內已有超過10多家廠商可生產新冠病毒快篩試劑，但礙於法令，民眾卻無法自己購買來快篩。有醫師呼籲，現在既然疫情已擴展到社區，政府可考慮開放讓民眾自行購買試劑快篩；不過有業者表示，開放民眾購買樂觀其成，但眾多快篩效果和技術門檻不一，恐怕是政府不敢開放讓民眾自行快篩的真正原因。

2021-05-17 06:30