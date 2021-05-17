5月17日疫情懶人卡／臺藝大、台中重慶國小學生染疫 皆停課改線上教學
疫情急速升溫，六天本土案例累積550例，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月16日疫情懶人卡）
昨天單日新增206例本土病例，新增個案中有90位男性，116位女性，年齡分佈從6歲至65歲，最早發病日為4月6日，其中台北89例、新北97例、彰化9例、宜蘭新竹各三例、桃園基隆各二例、台中一例。
新增案例中，台北茶藝館相關群聚105例、萬華活動史44例、新北獅子會5例、宜蘭遊藝場相關3例、南部進香團1例，另外48例正在疫調中。
更新時間 05-17 06:00
臺藝大1學生疑染疫 校長寫信全校改採線上教學
臺藝大校長陳志誠昨晚寫信給全校職員生，他表示，最近新冠肺炎疫情來勢汹汹，新北市衛生局晚間通報校方， 該校有1名學生確診，目前該生已進行隔離治療，但全校師生與教職員均自今天起全體自主健康管理監測14天，所以相關課程都由實體改為線上遠距教學。...more
▌台中重慶國小1學生染疫 17日起至31日視訊教學
台中市政府16日晚間表示，根據晚上最新22：30的疫調進度，西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，教育局已通知重慶國小停課，該校師生明日起至31日不需到校上課，改採視訊教學的方式辦理，後續視疫情滾動式檢討，不排除延長的可能性。...more
▌輔仁大學進修部疑有人確診 全校不用到校上課
新北市輔仁大學今日公布，有1名進修部學生染疫確診，而校方也在15日就已公告全面採取遠距教學，全校同學除部分住宿學生留校外，所有同學皆不用到校上課。輔大表示，進修部該名確診學生在於確診前近1、2天並未到校上課，校方除配合國家疫調外，已依其修課地點進行整棟大樓及校園加強消毒完畢。...more
▌輔仁大學進修部疑有人確診 全校不用到校上課
新北市輔仁大學今日公布，有1名進修部學生染疫確診，而校方也在15日就已公告全面採取遠距教學，全校同學除部分住宿學生留校外，所有同學皆不用到校上課。輔大表示，進修部該名確診學生在於確診前近1、2天並未到校上課，校方除配合國家疫調外，已依其修課地點進行整棟大樓及校園加強消毒完畢。...more
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