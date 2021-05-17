5月17日疫情懶人卡／臺藝大、台中重慶國小學生染疫 皆停課改線上教學

聯合新聞網 / 綜合整理
輔大進修部傳出有學生確診。圖／輔大提供
輔大進修部傳出有學生確診。圖／輔大提供

疫情急速升溫，六天本土案例累積550例，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月16日疫情懶人卡

昨天單日新增206例本土病例，新增個案中有90位男性，116位女性，年齡分佈從6歲至65歲，最早發病日為4月6日，其中台北89例、新北97例、彰化9例、宜蘭新竹各三例、桃園基隆各二例、台中一例。

新增案例中，台北茶藝館相關群聚105例、萬華活動史44例、新北獅子會5例、宜蘭遊藝場相關3例、南部進香團1例，另外48例正在疫調中。

更新時間 05-17 06:00

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