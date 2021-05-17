本土新增206例 雙北重災區

疫情指揮中心昨（16）日公布本土新冠確診病例數再創新高、達到206例，其中仍以新北市97例、及台北市89例最多。針對不斷升高的染疫人數，陳時中首度鬆口，將研擬廣設篩檢站，除了雙北市之外，目前正與醫師公會和醫院協會討論細節，其他縣市也開始準備。

指揮官陳時中特別呼籲，今日為「雙北防疫警示升級至第三級」之後的首個工作日，希望企業能彈性調整上班時間、落實分流，公務機關已相繼宣布，希望民間公司行號可跟進，減少尖鋒時期通勤人流。

繼15日本土確診病例一口氣破百、達180例之後，昨日國內再度爆增207例確診病例，除了一例來自印度的境外移入確診病例，其餘206例全數為本土病例。新北市97例中以板橋區32例最多；台北市89例中以萬華區58例最多。其餘出現確診病例縣市包括彰化縣九例、宜蘭及新竹縣各三例、桃園市及基隆市各兩例、台中市一例。

由於行政院人事總處已宣布，居住雙北地區或在雙北地區上班的中央或地方公務人員，自5月17日至5月28日彈性上下班，上班時間可從上午7時30分至10時，下班時間調整為4時30分到7時，以分散上下班人潮。陳時中特別呼籲，希望各公司行號能比照公務機關開放彈性上下班時間，落實適當分流，減少尖鋒時期通勤人流。

此外，衛福部次長石崇良指出，企業如果出現確診者被指揮中心通知時，應要強化環境清潔，全面清潔，內部落實分艙分流，盡可能區隔可能接觸者予以休息和要求健康管理。為降低疫情企業營運衝擊，將要求各企業落實「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」。

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