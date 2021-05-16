台灣疫情升溫 入境土耳其免PCR證明名單遭移除

台灣的2019冠狀病毒疾病本土確診病例近日激增。土耳其民用航空總局已將台灣從入境不必檢附核酸檢驗（PCR）陰性報告的國家名單中移除。

土耳其民用航空總局（SHGM）昨天更新公告，將台灣和以色列從入境土耳其不必檢附2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）核酸檢驗（PCR）陰性報告國家名單中移除。

SHGM於4月下旬上一次公告時表示，來自香港、中國、台灣、越南、澳洲、紐西蘭、新加坡、泰國、韓國、以色列、日本、英國、拉脫維亞、盧森堡、烏克蘭、愛沙尼亞的旅客，自5月15日起前往土耳其搭機時不必檢附PCR陰性報告。

SHGM昨天的公告已將台灣和以色列從名單上移除，未說明原因。

台灣的新型冠狀病毒疫情升溫，本土確診病例近日激增。以色列、巴勒斯坦衝突過去一週以來急速升高，土耳其對以色列嚴辭譴責。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）官網也已將台灣、以色列從搭機免檢附PCR陰性報告國家名單中移除。

當局規定，自2020年12月30日起，抵達土耳其的所有旅客必須檢附出發前72小時內採檢的PCR陰性報告。搭機旅客須於登機報到時向航空公司出示證明文件。

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