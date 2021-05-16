柯文哲：+0到+206如炸彈引爆 疫情恐早在社區散開
今天本土新增確診206例，台北市長柯文哲今天也在臉書表示，從「+0」到「+206」，疫情突然反轉像炸彈引爆，柯文哲今也宣布五大措施，包括國九高三生停課、啟動居家辦公等，柯說，非常時期必須用非常手段，請大家體諒，因為這是一場「不能掉棒的接力賽」。
柯文哲說，一星期前，全台灣的人，可能都沒有想到會有這個數字，所以很多人就放心的去慶祝了母親節。柯說，從「+0」到「+206」，疫情突然反轉像炸彈引爆，這絕對不是偶然。這警示很清楚，疫情恐怕早已在社區散開，因此，他要請所有的市民、國民朋友務必提高警覺。
柯提到，這兩天國中會考，共有20萬人參加，是一次大規模的區域混合，跨境接觸增加不少感染風險，因此，今天他和新北市長侯友宜決定，雙北的國九、高三生開始全面停課，「降低城市裡的病毒活性」、「減少所有非必要的移動」。
柯文哲說，社區感染已是現實，疫情高峰恐怕還沒到，這代表傳統疫情調查已經無效， 再去看確診者足跡也無意義，現在的大戰略是感染的人不要再傳染給他人。因此凡是這段時間被檢查出來是陽性，請當事人想想，從發病前三天到被隔離為止有接觸過哪些人，自己要打電話通知親友來快篩，特別是有症狀的，也要自主隔離7天，用新的戰術應對，由確診案例反推回去，才能精確的圍堵。
柯也說，台北市加強快篩、也會維持醫療量能，避免醫院太快被擊垮，導致確診者得不到完善的照顧，增加死亡率。
柯文哲宣布，雙北學校國九、高三生，自5月17日起停課；萬華四所國小停課一週；北市第一、第二殯儀館停止公祭；5月17日起，台北市公務員啟動居家辦公，也請市民朋友減少一切非必要移動；不戴口罩將會開罰 ，最高可以罰到1萬5000元。
柯說，台北市警察局、商業處，會持續緊盯各個場所的防疫狀況，防疫無法落實的，就會強制關閉。
非常時期必須用非常手段，請大家體諒，因為這是一場「不能掉棒的接力賽」。
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