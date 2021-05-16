快訊

國中會考／各科錯幾題可拿A++？補教分析一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大里確診者查無感染源 警方介入查足跡

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中央流行疫情指揮中心今公布台中再確診1例（案1591），已後送至醫院隔離治療。因為目前尚查不出他的感染源，市府已請警察介入，查明其足跡有無隱匿情形。圖／台中市政府提供
中央流行疫情指揮中心今公布台中再確診1例（案1591），已後送至醫院隔離治療。因為目前尚查不出他的感染源，市府已請警察介入，查明其足跡有無隱匿情形。圖／台中市政府提供

中央流行疫情指揮中心今公布台中再確診1例（案1591），已後送至醫院隔離治療。因為目前尚查不出他的感染源，市府已請警察介入，查明其足跡有無隱匿情形，

市長盧秀燕強調，針對個案所涉足跡，環保局已兵分多路全面完成消毒；相關接觸者市府均全盤掌握並密切追蹤，「疫調到哪、處置到哪、公布到哪」，並持續「嚴管嚴查」。

盧秀燕表示，個案足跡點已匡列，從9日到15日的足跡許多地點重複，並非擴散性的足跡點，但重點在於查不出其感染源。

衛生局長曾梓展說，個案1591是家住大里區68歲男性，無固定工作、近期無北部或南部旅遊史，9日5時曾至塗城路785號永和豆漿、6時至12時至北屯區景和街的福隆宮及景賢公園，16時50分至大里區仁化路的惠善（百僑）超市。

隔天10日6時再去永和豆漿、8時至福隆宮及景賢公園、12時至大里圓通自助餐。11日6時至永和豆漿、12時又至大里圓通自助餐、16時至17時至仁化黃昏市場、惠善（百僑）超市。12日6時至永和豆漿、8時至12時至福隆宮及景賢公園。13日6時至永和豆漿、8時至8時30分至福隆宮及景賢公園、12時至大里圓通自助餐。14日11時30分至大里圓通自助餐；15日7時至永和豆漿、12時30分至大里圓通自助餐。

也就是，個案9日至15日，7天有6天上午都到大里塗城路永和豆漿，4天都去北屯福隆宮和景賢公園，且有5天都去圓通自助餐，且去永和豆漿和自助餐店時多半都是戴口罩且外帶。

曾梓展今指出個案3日曾在圓通自助餐「幫忙」但圓通自助餐表示該個案並非他們的員工，「也不會請這麼老的」。

經發局指出，市府也已請個案居住處所及所涉足跡區域內的店家禁止現場飲食，但可實名，實聯制外送，外帶；並要求永和豆漿、圓通自助餐、仁化黃昏市場、惠善(百僑)超市等業者停業，直至出具消毒報告，經市府確認完成始得營業。

新冠肺炎 COVID-19 盧秀燕

延伸閱讀

雙北返台中求採驗？ 盧秀燕：有，但人數不多

台中今再增1例 足跡在大里

相關新聞

萬華茶館確診者在高雄搭客運+小黃 匡列10人居家隔離

高雄市衛生局今天公布新北市確診個案1490在高雄的足跡！這名確診者平常住在新北市，在台北萬華經營茶館，5月14日約凌晨4...

宜蘭公布確診足跡 羅東2家小7、羊陶、福園壽園小拜堂

宜蘭今天增加3起確診病例，縣衛生局同時也公布足跡，除了發生群聚的銀河遊藝場外、羅東鎮南昌街的小7聖博門市、站前南路聖昌門...

確診者跑到外島去！ 3天2夜足跡遍布全馬祖 匡列8名接觸者

連江縣疫情指揮中心今日接獲中央流行疫情指揮中心通知，1名確診者11日搭機來馬祖，13日夜航返台，已匡列密切接觸者8名進行...

5月16日疫情懶人卡／確診者南下高雄搭客運+小黃 還有人3天2夜跑遍全馬祖

疫情急速升溫，六天本土案例累積550例，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

確診無病房收治？ 黃珊珊：這幾天量能確有困難

確診新冠人數激增，台北市議員游淑慧昨晚接到一名男子求救，稱自己妻子雖已確診，且情況越來越嚴重，但打電話叫救護車已經兩天，...

【確診縣市地圖】再爆206例 雙北以萬華、板橋病例最多

指揮中心表示，今日(16日）新增206例本土個案，居住縣市分別為新北市97例、臺北市89例、彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、臺中市1例。雙北疫情最爆炸，總計就有186例。而新北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。