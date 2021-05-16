台中大里確診者查無感染源 警方介入查足跡

中央流行疫情指揮中心今公布台中再確診1例（案1591），已後送至醫院隔離治療。因為目前尚查不出他的感染源，市府已請警察介入，查明其足跡有無隱匿情形，

市長盧秀燕強調，針對個案所涉足跡，環保局已兵分多路全面完成消毒；相關接觸者市府均全盤掌握並密切追蹤，「疫調到哪、處置到哪、公布到哪」，並持續「嚴管嚴查」。

盧秀燕表示，個案足跡點已匡列，從9日到15日的足跡許多地點重複，並非擴散性的足跡點，但重點在於查不出其感染源。

衛生局長曾梓展說，個案1591是家住大里區68歲男性，無固定工作、近期無北部或南部旅遊史，9日5時曾至塗城路785號永和豆漿、6時至12時至北屯區景和街的福隆宮及景賢公園，16時50分至大里區仁化路的惠善（百僑）超市。

隔天10日6時再去永和豆漿、8時至福隆宮及景賢公園、12時至大里圓通自助餐。11日6時至永和豆漿、12時又至大里圓通自助餐、16時至17時至仁化黃昏市場、惠善（百僑）超市。12日6時至永和豆漿、8時至12時至福隆宮及景賢公園。13日6時至永和豆漿、8時至8時30分至福隆宮及景賢公園、12時至大里圓通自助餐。14日11時30分至大里圓通自助餐；15日7時至永和豆漿、12時30分至大里圓通自助餐。

也就是，個案9日至15日，7天有6天上午都到大里塗城路永和豆漿，4天都去北屯福隆宮和景賢公園，且有5天都去圓通自助餐，且去永和豆漿和自助餐店時多半都是戴口罩且外帶。

曾梓展今指出個案3日曾在圓通自助餐「幫忙」但圓通自助餐表示該個案並非他們的員工，「也不會請這麼老的」。

經發局指出，市府也已請個案居住處所及所涉足跡區域內的店家禁止現場飲食，但可實名，實聯制外送，外帶；並要求永和豆漿、圓通自助餐、仁化黃昏市場、惠善(百僑)超市等業者停業，直至出具消毒報告，經市府確認完成始得營業。

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