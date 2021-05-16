【重磅快評】北市醫療瀕崩潰 中央蓋牌式防疫的大反撲

本土疫情大爆發，台北市在疫情的重災區萬華開設了快篩篩檢站，沒想到才剛開設兩天，醫療資源最豐富的台北市就已經出現病房不敷使用，確診夫妻在家兩天無病房可送的狀況，新北市也告急。台北市快篩出現了一成的陽性率，這說明了為何過去中央不敢普篩的原因，但最糟糕的是，一年過去了，中央就這麼掩耳盜鈴，執著在「嘉玲」的假象，卻完全沒有擴增量能或是備援方案，一次廣篩全破了功。

過去這一年多來，外界只要提起普篩、廣篩、快篩這幾個關鍵字，就會被打成「逆時鐘」，遭到側翼大舉出征。衛福部長陳時中總以這樣會製造很多偽陽性與偽陰性為由，指前者會造成醫療系統崩潰，後者則是會讓無症狀者進入社區趴趴走否決以快篩來進行普篩。直到這次本土疫情全面爆發，台北市長柯文哲決定在災情最嚴重的萬華設置快篩站，找出社區的潛在感染者，也是國內爆發疫情以來首次使用抗原快篩。

比起檢測病毒基因的核酸檢測（PCR），檢測病毒蛋白質的抗原快篩，確實準確度會比回到實驗室進行化驗的PCR低，但是一旦被檢出陽性，就代表體內病毒濃度很高，具有高度傳染力，就可進行分流避免進入社區。事實上，包括歐美及南韓都在疫情初期大量使用快篩試劑進行普篩，目的其實不是在找出確診者，而是透過這個方式找出無症況或是輕症卻具有高度傳染力的感染者，並且搭配PCR的雙重把關。

至於偽陰性的憂慮，其實民眾多半都已養成戴口罩的習慣，也不大可能因此脫下口罩。且以現況而言，不論是偽陽性或是偽陰性全都在社區趴趴走，難道就會比較好嗎？會引爆社區感染通常不是單一個案所致，都是病毒量已累積到一定數值，指揮中心醫療小組諮詢委員李秉穎都說，其實台灣去年早就爆發過十起社區感染事件。如果當時就有透過快篩進行分流，絕對不會演變到今天一發不可收拾的局面。

指揮中心不敢或不願普篩，真正的原因恐怕是這個數字會讓蔡政府極力塑造的「防疫模範生」的形象破功，所以用各種方式阻擋地方政府進行大規模的篩檢。但蓋牌也就算了，疫情爆發到現在已經一年多了，從台北市快篩兩天病房就已經不夠用來看，就可知道政府從頭到尾都沒有進行該有的量能擴充，不論是實驗室的檢測能量、負壓隔離病房的容納量，別說超前了，完全沒有該有的部署，只是每天開記者會上演實境秀，該做的實事一件也沒做。

直到有民眾向市議員投訴，自己跟太太確診已在家兩天，卻沒有病床，才讓問題引爆，北市衛生局長也向中央呼籲，應檢討輕症或無症況者是否都要送醫院醫治的政策，否則全台醫院都會承受不了。今天下午疫情指揮中心要求各醫院要降載，並暫停不必要非急迫性的醫療，把資源留給確診者。但這些不是老早就可以預見的狀況？也給了整整一年多的準備期，指揮中心過去一路以來的怠惰、散漫，務虛不務實的防疫法，在這次真槍實彈的病毒戰役中狠狠地被露了餡，會敗下陣來一點也不讓人意外。

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