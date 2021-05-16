高雄確診女未吐實罰否 高市府：要進一步事證釐清

高雄確診個案1289是獅子會確診成員案1229的女兒，她於疫調時未吐實情，是否要開罰一事，高市府衛生局今天表示，必須要再進一步釐清及做事證連結後，才有要不要罰的問題。

高雄市案1289與蘆洲父親（案1229）、母親餐敘被感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），事後自費採檢確診，採檢過程脫口罩導致醫護等共有247人被匡列為接觸者。

由於過程中，案1289被質疑就醫時以「出國」為由要求自費篩檢，且隱匿父親為獅子會群聚案確診者事實，導致醫護遭隔離；市府是否對案1289裁罰受關注。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎今天於防疫會議後受訪表示，案1289被匡列的接觸者247人於昨晚採驗結果都是陰性。個案父親於疫調中沒有吐露他的接觸者有女兒在高雄市上班，這部分新北市衛生局已對父親裁處新台幣30萬元罰款。

案1289的父親於疫調中未說到女兒是接觸者，致女兒未在匡列之中，第一時間不屬於居家隔離對象；而她在就醫採檢時，以要出國為理由進行自費採檢。潘炤穎表示，還要再釐清她是否近期有出國計畫或是說謊；待事證進一步釐清及連結後，才有要不要罰的問題。

陳其邁昨天於防疫會議被追問要不要罰案1289？他說，衛生局正進行調查，該開罰就開罰。

高雄14日首度出現獅子會群聚案確診病例，為染疫個案案1229的30多歲女兒（案1289），市府隨後也對小港區某健身房展開消毒。圖為該健身房門口張貼公告，將暫停營業至18日。圖／中央社資料照

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