確診數高居首位怎公布足跡？ 侯友宜：再跟中央討論
新北市近期確診案例爆增，累積219本土案例是各縣市最多，對於指揮中心指揮官陳時中說確診者足跡要由地方公布，新北市長侯友宜回應，這點還需要跟中央討論，有可能涉及跨縣市問題，必須講清楚才不會亂了套。
侯友宜點出，確診者族即有可能跨縣市，那中央要公布哪部分？地方又要公布哪裡？都需要再跟指揮中心統籌，更緊密地分清楚。
至於確診者的疫調，侯友宜表示，近期衛生局同仁全部都在忙疫調，很難應付這麼大量的資訊，今日上午開會決定調派20名警力幫忙疫調工作。侯友宜說，除市府自己努力外，也會跟CDC研究，看如何面對這麼大量的疫調狀況，彼此該如何分擔面對，把細節處理好。
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