單日本土感染源不明達48人 陳時中：疫調人力吃緊

國內今天新增206例新冠肺炎本土病例，單日感染源待調查者達48人，指揮中心指揮官陳時中表示，疫調人力吃緊，尤其雙北地區，正研擬增加人力。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，近日本土個案數差不多都是以200人左右速度增加，因為本土個案數量很多，疫調上相對困難，相信民眾都很擔心，疫調方面仍在積極圈列，盡力將接觸者都找出並隔離，確診者也能得到妥善照顧。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增本土個案共206例，年齡分布40至59歲居多，居住縣市新北市97例最多，以板橋區32例居多，其次是台北市89例，以萬華區58例為多，彰化縣9例，宜蘭縣及新竹縣各3例，桃園市及基隆市各2例，台中市1例。

陳時中說，206例新增本土個案中，已知105例與台北市茶藝館群聚有關，44例曾有台北市萬華區活動史、與獅子會相關共5例、宜蘭遊藝場相關個案3例，南部進香團有關為1例，48例個案疫調中。源頭相關線索會整理清楚，發病前後接觸者也會盡量匡列。

陳時中說，目前大部分本土個案還沒有調查完整，確診個案雖有行蹤但大家不便說，為幫助社會還是要及早說，讓疫調更明確，若跟確診個案有相關接觸史也應及早通報，疫情擴散速度就會減慢。

陳時中說，疫調人員當然吃緊，尤其雙北特別有感，研擬以行政協助增加人力，畢竟專業訓練需要時間。

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