新北一確診者曾至恆春寺廟參拜 屏府軌跡消毒
在北市萬華經營茶館、新北市列管的1名確診婦人，14日由家人陪同至屏東恆春鎮高山巖福德宮參拜。屏東縣政府這2天針對確診者移動軌跡進行消毒，並通知短暫接觸的14人自主健康監測。
縣府指出，這名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者為60多歲婦人，在台北市萬華區經營茶館，高雄市、新北兩地都有住所，平常住新北市三重區。
婦人14日凌晨返回高雄，當天上午由兒子開車載送至恆春鎮高山巖福德宮參拜後離開。直到當天傍晚出現發燒症狀，由家人送醫，經檢驗結果為陽性確診，現安置在高雄的醫院負壓隔離病房收治。
屏東縣政府衛生局接獲疾病管制署高屏區管制中心通知，展開確診者軌跡疫調。從取得影像發現，個案及陪同者全程配戴口罩，進入廟裡參拜時，在場人員都有戴口罩，彼此僅短暫接觸。
婦人屏東停留時間約4小時，曾至車城7-11一家門市買咖啡，接著抵恆春高山巖福德宮參拜後離開；回程中，她的兒子至南州鄉中油聯勝加油站旁的7-11上廁所，但婦人沒有下車。
縣府指出，確診者足跡停留的土地公廟、加油站及7-11便利商店等地點，已由消毒人員在15、16日連續2天針對戶內外環境方圓50公尺內進行徹底消毒，並叮囑營業場所人員應每天定時消毒。
另外，高山巖福德宮從15日就暫停民眾入內參拜，車城7-11也自行關閉暫停營業24小時；南州加油站旁7-11的廁所業者也關閉至6月8日。衛生局已通知短暫接觸的14人自主健康監測。
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