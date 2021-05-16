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台北區醫院負壓病床吃緊 籲輕症確診者在家等候

中央社 / 台北16日電
衛福部次長石崇良表示，據醫療量能盤點，全國負壓隔離病房共658床，現在空床數為297床，台北區空床數51床，比較吃緊；172家醫院專責病房共2400床，目前開設1625床，還有1165床可用，目前雙北空床同樣較吃緊，約209床左右。圖／聯合報系資料照
衛福部次長石崇良表示，據醫療量能盤點，全國負壓隔離病房共658床，現在空床數為297床，台北區空床數51床，比較吃緊；172家醫院專責病房共2400床，目前開設1625床，還有1165床可用，目前雙北空床同樣較吃緊，約209床左右。圖／聯合報系資料照

今天新增206例新冠肺炎本土病例，指揮中心今天表示，台北區的醫院負壓隔離病房空床數僅51床較吃緊，呼籲輕症確診者先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。

衛福部次長石崇良下午在指揮中心表示，據醫療量能盤點，全國負壓隔離病房共658床，現在空床數為297床，台北區空床數51床，比較吃緊；172家醫院專責病房共2400床，目前開設1625床，還有1165床可用，目前雙北空床同樣較吃緊，約209床左右。

石崇良說，由於現階段每日確診人數不斷增加，醫療院所空床數確實吃緊，希望優先讓有症狀者就醫，目前萬華疫情熱區設有篩檢站，無症狀者還是可依循前往採檢，不需要太著急。另一方面，雙北可隨時啟動專責醫院，專責收治確診個案，計畫台北市將協調出2家專責醫院。

疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青表示，多數新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染者症狀輕微，休養後可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，呼籲確診者先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。

陳婉青提醒，確診者在家中務必配戴口罩和注意手部衛生，應單獨一人一室，盡量和家人使用不同衛浴設備，不要離開房間，在家避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

陳婉青說，若確診者在家中出現發燒症狀，可使用退燒藥減緩不適症狀，務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，應立刻聯繫119、衛生局或1922專線，依指示就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。

另外，陳婉青表示，確診者應電話聯繫密切接觸者，包含開始有症狀發生前3天至隔離前，曾有共同用餐、共同居住或未配戴口罩面對面15分鐘以上的接觸，請密切接觸者自我隔離並健康監測。

新冠肺炎 COVID-19

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