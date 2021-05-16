快訊

會考國文／「未成功的物品展覽會」參考範文

竹縣新增3例本土 竹北男曾赴萬華、2童就讀幼兒園

疫情擴大 陳時中：已有2個進香團出現確診個案

中央社 / 台北16日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，據了解，目前已有2個進香團出現確診疫情。圖／中央社資料照
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，據了解，目前已有2個進香團出現確診疫情。圖／中央社資料照

國內連日新增新冠肺炎本土病例，其中包括多起進香團相關個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，據了解，目前已有2個進香團出現確診疫情。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，其中包括宜蘭遊藝場、萬華茶藝館、獅子會、進香團等多起群聚疫情。

指揮中心今天公布國內再增206例本土病例，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今天有1例個案與進香團有關，由於發現進香團曾同車的人員出現確診個案，採檢後進而確診。

陳時中也表示，據他了解，目前已有2個進香團出現確診疫情。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

相關新聞

疫情爆發！ 新增206本土確診+1境外 最早發病4月6日

本土確診案例快速飆升，國內今天新增206例本土病例，境外移入1例。指揮中心指揮官陳時中表示，新增個案中有90位男性，11...

新北一確診者曾到屏東縣寺廟拜拜 縣府：軌跡全面消毒

新北市一名新冠肺炎確診者5月14日由家人陪同南下屏東寺廟參拜，中央疫情指揮中心16日公佈該名確診者曾到恆春鎮高山巖福德宮...

確診病人無病床收治？ 指揮中心要求全國醫院降載

新冠肺炎確診人數激增，恐怕也出現確診者等不到病床的情況。台北市議員游淑慧便表示收到民眾求救，稱自己家人確診卻還無法送診。...

公司出現確診者怎麼辦？ 指揮中心要求落實指引

新冠肺炎疫情嚴峻，今天新增206例本土案例，中央流行疫情指揮中心今天也重申不論企業或公家單位，都要落實防疫措施。衛生福利...

三級警戒 人總：雙北公務員明日起彈性上下班

指揮中心昨天宣布提升雙北地區為三級警戒區。行政院人事總處今天表示，居住雙北地區或在雙北地區上班的公務員，自明日起至28日...

確診者日增 指揮中心要求輕症在家不離開等通知

新冠肺炎確診人數激增，恐怕也出現確診者等不到病床的情況，目前北部各大醫院已正在進行降載計畫。指揮中心防疫醫師陳婉青表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。