疫情擴大 陳時中：已有2個進香團出現確診個案

國內連日新增新冠肺炎本土病例，其中包括多起進香團相關個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，據了解，目前已有2個進香團出現確診疫情。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，其中包括宜蘭遊藝場、萬華茶藝館、獅子會、進香團等多起群聚疫情。

指揮中心今天公布國內再增206例本土病例，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今天有1例個案與進香團有關，由於發現進香團曾同車的人員出現確診個案，採檢後進而確診。

陳時中也表示，據他了解，目前已有2個進香團出現確診疫情。

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