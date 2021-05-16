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本土案例再增206例 王定宇：台灣有機會打贏這場仗
本土確診案例快速飆升，中央流行疫情指揮中心今天發布，國內今天新增206例本土病例，境外移入1例。民進黨立委王定宇指出，雖然數字還是很大很嚇人，但是沒有爆發幾何式成長、位置也集中雙北為主（其中北市89例，新北97例），台灣是有機會控管住這波疫情的。
王定宇說，看看昨天開始的「雙北三級」、「部份縣市準三級」因應疫情，台灣民眾自動自發配合防疫措施，甚至週末街上出現「自動封城（民眾盡量待在家中）」景象，外國人看了不僅讚嘆台灣人的素質和團結，更認為台灣是有機會打贏這一仗的。
行政院長蘇貞昌今天也召開財經首長會議，財經首長均表示，只要能夠盡快將疫情控制住，有效圍堵疫情擴散，今年經濟成長仍然能夠維持預期。
民進黨立委羅致政認為，疫情升級後，很難對經濟社會面沒有影響，但要思考如何讓經濟生活面衝擊降到最小，重拾信心，目前上班上課還是照常，但明天周一的股市開盤將是關鍵，會反映在股市上，因此接下來的重點除了防疫，也要放在經濟面。
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