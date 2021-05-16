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【確診縣市地圖】再爆206例 雙北分布區域以萬華、板橋病例最多

周玉蔻搶先報確診是否開罰 陳時中：講數目有違法嗎？

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本土案例再增206例 王定宇：台灣有機會打贏這場仗

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中表示，新增個案中有90位男性，116位女性，年齡分佈從6歲至65歲，最早發病日為4月6日。記者楊雅棠／攝影
指揮中心指揮官陳時中表示，新增個案中有90位男性，116位女性，年齡分佈從6歲至65歲，最早發病日為4月6日。記者楊雅棠／攝影

本土確診案例快速飆升，中央流行疫情指揮中心今天發布，國內今天新增206例本土病例，境外移入1例。民進黨立委王定宇指出，雖然數字還是很大很嚇人，但是沒有爆發幾何式成長、位置也集中雙北為主（其中北市89例，新北97例），台灣是有機會控管住這波疫情的。

王定宇說，看看昨天開始的「雙北三級」、「部份縣市準三級」因應疫情，台灣民眾自動自發配合防疫措施，甚至週末街上出現「自動封城（民眾盡量待在家中）」景象，外國人看了不僅讚嘆台灣人的素質和團結，更認為台灣是有機會打贏這一仗的。

行政院長蘇貞昌今天也召開財經首長會議，財經首長均表示，只要能夠盡快將疫情控制住，有效圍堵疫情擴散，今年經濟成長仍然能夠維持預期。

民進黨立委羅致政認為，疫情升級後，很難對經濟社會面沒有影響，但要思考如何讓經濟生活面衝擊降到最小，重拾信心，目前上班上課還是照常，但明天周一的股市開盤將是關鍵，會反映在股市上，因此接下來的重點除了防疫，也要放在經濟面。

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