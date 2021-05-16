防疫再升級 指揮中心授權地方政府公布足跡

指揮中心指揮官陳時中今天宣布授權地方政府公布確診個案足跡，但須在基於防疫需求、有傳播風險前提下，公布大眾運輸及開放場所活動史，其餘非必要不得公開。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，今天新增206例本土病例，再創單日新高。

為防各縣市地方政府受限防疫規定，無法即時公布確診個案及足跡遭民怨，同時強化傳染病防治工作進行，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，授權各直轄市、縣（市）政府以「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」，發布確診個案公共場所活動史。

陳時中指出，考量各直轄市、縣（市）政府在發布確診個案公共場所活動史的標準時會有疑慮，經綜合考量防疫必要性、個人隱私，以防治及控制傳染病蔓延、保障全體國民健康等前提下，訂定統一的確診個案公共場所活動史發布原則，供地方政府參考。

陳時中提醒，各地方政府發布確診個案公共場所活動史時，務必注意個人資料保護，避免造成當事人的二度傷害，也呼籲民眾切勿散布及轉傳未經證實的相關資訊，避免觸法及影響防治工作。

根據指引，地方政府可公布的個案資料包括性別、年齡、居住地點、接觸者類型；足跡方面， 若基於防疫需求、有傳播風險等前提，可公布大眾運輸及開放場所活動史，其餘資料若無涉及防疫需要，不可公開。

圖／指揮中心提供

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