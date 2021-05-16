【確診縣市地圖】再爆206例 雙北分布區域以萬華、板橋病例最多
指揮中心表示，今日(16日）新增206例本土個案，居住縣市分別為新北市97例、臺北市89例、彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、臺中市1例。雙北疫情最爆炸，總計就有186例。而新北市97例中，以板橋區32例最多。台北市89例中以萬華區58例最多。
這206例分別為90男116女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於4月6日至5月15日，比以往病例還要更早發病。其中萬華茶藝館相關105例、萬華活動史44例、宜蘭遊藝場相關3例、某社團相關4例。
至於昨天傳出有50歲婦女搭火車到台南確診，因為主要居住地區是在北部，所以列為台北病例。而非台南。
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