防疫實聯制 指揮中心籲使用記名通勤卡

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，不論餐廳、便利商店等都已要求實聯制。但雙北通勤人流龐大，如何做到實名制？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，雙北通勤以捷運公車為主，因此希望民眾可以電子票證的記名功能，可上網登錄卡片，達成記名卡的功能。

陳宗彥表示，三個電子票證，包括悠遊卡、一卡通、icash都有記名功能，但目前記名比例只有三成多，希望大家多多使用記名卡片搭乘，就可以達到搭乘公共運輸的實聯制精神，萬一需要疫調也可以清楚知道從哪裡進出，搭哪一條線。

此外，通勤列車很多區間車以是用電子票證也可達成實聯制，剩下的交通部會持續研議，之後會再公告。

指揮官陳時中表示，目前疫情需要政府各級部門和各企業要通力合作。若員工不舒服或不方便時希望企業可以讓員工請假，不要為難；如果不敢請假反而對於公司健康造成威脅。

陳時中也呼籲，全體國民應避免外出聚會。根據國外資料，如果少於十人聚會就可以減低很多傳播率，這個緊急的時候沒必要就不要聚會了；超過就會被處分。

「大家多忍耐，建議少聚會少外出」，一但外出一定戴好口罩，前後洗手，不要傳布假訊息。他說，「人心已經很浮動，不要任意發送假訊息，增加社會不安」。 陳宗彥表示，雙北通勤以捷運公車為主，因此希望民眾可以電子票證的記名功能，可上網登錄卡片，達成記名卡的功能。圖／指揮中心提供

商品推薦