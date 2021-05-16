急診病人曝親友「萬華工作」 新北聯醫警覺採檢確診

新北聯醫三重院區日前收治急診病患時，家屬說「阿姨」有在萬華工作，引起醫師警覺而改送負壓病房，經採檢為確診者，急診也休診兩天消毒，匡列相關醫護採檢皆陰性。

新北聯醫指出，萬華茶藝館群聚已使得許多隱性病人流竄於各醫院，有一名病患11日晚間因輕微發燒等症狀至聯醫急診並住院治療。

醫師次日查房時，由於家屬說親友中的「阿姨」也有在萬華工作，引起醫師警覺並依家屬告知個案曾去過萬華等情事評估具高度風險，隨即將病人移入隔離病室並採檢，結果為陽性。

由於病人曾在急診治療數小時，因此，聯醫立刻針對原病房管制清消，擴大匡列全部接觸者（包括醫師、專科護理師、急診護理師、行政人員、病人及陪病親友）進行採檢。

新北聯醫表示，初步篩檢接觸者，病房採檢131人、急診採檢44人，共175人，全數檢驗結果皆為陰性，急診休診兩天消毒後今天也恢復正常營運。

商品推薦