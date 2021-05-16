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成員3人以上容易產生家庭傳染！醫師教如何防疫

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廣設篩檢揪更多感染者？ 指揮中心下午2時記者會

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
雙北防疫升至三級，周末台北捷運藍線只有三三兩兩的乘客。記者楊雅棠／攝影
雙北防疫升至三級，周末台北捷運藍線只有三三兩兩的乘客。記者楊雅棠／攝影

國內疫情急遽惡化，昨天新增180名本土確診個案，雙北防疫等級提升至第三級。是否有進一步防疫措施，指揮中心下午2時舉行臨時記者會，由指揮官陳時中對外說明。

本土個案人數暴增，其中雙北就達164例，北市萬華區快篩站陽性率更高達10％，還有132例感染源尚待釐清。

北市長柯文哲昨表示，除已啟用西園的醫院、剝皮寮、中興院區三個篩檢站，和平醫院也將啟用，另外還會再設立一處快篩站。

至於指揮中心是否針對萬華或其他地區再廣設PCR篩檢站，盡早揪出感染者，是外界關注焦點。

另專家指出，我防疫政策面臨重要分水嶺，防疫重點應從境外防堵，轉為境內減害。

指揮中心是否有新的醫療資源調度或防疫措施，也是外界關注焦點。

新冠肺炎 COVID-19

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