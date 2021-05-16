今日疫情懶人卡／中華郵政、大立光、富邦金員工 證實確診
疫情急速升溫，五天本土案例累積244例，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。
更新時間 05-16 10:20
▌中華郵政總公司1員工昨確診大消毒 郵局營運不受影響
中華郵政發言人郭純陽今天表示，昨天接到一名總公司員工自行通報確診新冠肺炎，中華郵政第一時間啟動辦公室消毒，明天上班日時，辦公室也會分流員工、異地辦公，避免交叉感染，另外要求該名員工要配合衛生主管機關的疫調跟自我管理，另外鼓勵其他員工如果曾跟確診者接觸者，應該主動接受篩檢。..more
▌竹縣某幼兒園傳疑似確診者 醫院外民眾排隊待採檢
新竹縣一間地區醫院昨天晚間傳出有民眾排隊採檢，引發地方一陣恐慌，據傳是鄉內某間幼兒園出現疑似確診者，幼兒園及衛生局向家長發出緊急通知，需要做疫調及篩檢，新竹縣政府衛生局表示，狀況仍有待中央釐清，由中央疫情指揮中心統一發布。..more
▌北市某實驗教育機構傳1例學生確診
台北市一間實驗教育機構傳出有1名9年級學生確診，由於該機構位於某國小內，教育局已緊急通知校方，校方也立即寫信告知各學生家長，並於5月15日進行消毒。
根據該所國小寫給家長的一封信內容指出，5月14日晚間校方接獲通知一例確診個案，為實驗教育機構9年級學生，因該機構位於校區內，因此教育局緊急通知校方、衛生局、社會局等單位，昨天召開會議討論，並協調環保局當日進行消毒。..more
▌會考首日不平靜！教部深夜證實再增1考生確診
教育部表示，截至15日深夜11時，共有4名確診考生，不過，這4名確診考生均未參加今日考試，另外再新增40人列入5月29、30日補考名單，目前統計共有161人將參加補考，採外加名額方式，不影響考生權益。...more
▌大立光證實1員工確診 公司持續拉高防疫層級
市場傳出，光學鏡頭龍頭大立光（3008）有員工確診，對此，大立光15日證實，目前確實有一位員工確診，目前與該確診者接觸人員已進行隔離措施，周一（17日）上班維持既有量測體溫等防疫工作，並暫停外賓拜訪。...more
▌富邦金內勤員工確診 核酸結果出爐前相關員工居家辦公
富邦金控（2881）15日晚間回應，指出一名內勤同仁於5月14日晚上7時許通報確診COVID-19；該員工作性質單純，不會接觸到任何客戶，上班均佩戴口罩，早晚量測體溫正常方進入職場區域。
富邦金控獲知該同仁確診後隨即安排專業消毒廠商於5月14日晚上11點執行全棟大樓之全面環境消毒，並已安排同一辦公樓層及有可能接觸的全部同仁及同住親友進行核酸檢測。為確保同仁健康無虞，於核酸檢測結果出爐前，富邦金控將安排相關同仁居家辦公。...more
▪【全台確診地圖】中部也爆出！暴增180例遍佈七縣市
▪【懶人卡】雙北防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【Q&A】萬華疫情嚴峻！北市快篩站在哪、誰需篩檢?
▪【最新數據】新冠肺炎全球1.6億人確診 日本明緊急事態擴及9都道府縣
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言