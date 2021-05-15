外媒：防疫模範生台灣 面臨迄今最嚴重疫情

台灣今天通報本土確診病例激增180起，引發國際媒體爭相報導。美聯社指出，擁有令人稱羡防疫成果的台灣，目前正面臨疫情爆發以來最嚴重情況。

美聯社報導，台灣原本將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大致阻擋在國門之外，確診病例多半是境外移入。截至上週末，本土病例還不到100例，但過去一週病例激增逾2倍至344例，迄今全國累計1475人確診、12人病逝。

路透社指出，台灣自疫情爆發以來通報確診總數一直低於1500例，感染者大多是境外移入，但最近社區傳播加劇，導致人心惶惶。台灣從未實施全面封鎖，一般民眾已習慣過著近乎正常的生活。

彭博（Bloomberg News）則報導，身為全球最佳防疫模範生之一的台灣，恐因目前感染增加而失去這項地位。台灣先前曾像新加坡、澳洲、紐西蘭及中國一樣，是全球幾乎根除疫情的少數幾個地方之一。

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