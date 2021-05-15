國內激增180例本土個案！40至59歲最多 集中雙北這3區

國內今天新增180例新冠肺炎本土病例，以北市89例居冠、多集中在萬華區，新北市75例、多集中板橋及新莊區；個案中有近半數為40歲至59歲、約3成為60歲以上族群。

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布國內新增180例本土病例，個案為68男、112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於4月23日至5月14日。

指揮中心今天晚間公布最新個案資訊，個案居住縣市以台北市89例最多、其中51例集中在萬華區，其次為新北市75例、多數個案集中板橋及新莊區，另有彰化縣6例、宜蘭縣及桃園縣各4例、台中市及基隆市各1例。

值得注意的是，今天確診的180例個案中有4名學生，分布於台北市北投區及大安區、新北市三重區及永和區。

在個案年齡方面，最多的是40歲至59歲、共有88人，其次為60歲以上族群、共有60人，20至39歲有28人、10至19歲3人、0到9歲則有1人。

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