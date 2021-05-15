台中確診者回彰化染疫 匡列14人居家隔離

台中市出現今年首例新冠肺炎本土病例，這名男性確診者是彰化賣葡萄家族群聚感染者之一。台中市衛生局長曾梓展表示，這起個案共匡列14人居家隔離、141人自主健康管理。

台中市衛生局長曾梓展說明，這名確診者是29歲男子，近日沒有出國史，7日晚上男子與女友一起回彰化陪媽媽過母親節，直到9日傍晚回到台中市龍井區租屋處，13日出現頭暈、四肢無力、乾嘔、發燒等症狀。

曾梓展指出，14日市府接獲彰化縣政府通知，得知出現接觸者個案，馬上安排到醫院採檢後，14日傍晚確診，隨即送進負壓隔離病房治療。

曾梓展表示，經由確診者的接觸史，匡列14人進行居家隔離且進行採檢，還有141人自主健康管理，其中與男子親密接觸的女友，一採結果陰性，下午進行二採，二採結果預計明天才會出爐。

台中市長盧秀燕指出，確診者的足跡點都已完成疫調，也完成第一階段的消毒，也已要求涉及足跡的店家暫停營業及加強內部消毒，市府事後還會再進行聯合檢查，足跡到哪裡，市府處置就到哪裡，請市民不要恐慌。

曾梓展說，確診者9日到13日期間，曾到東海商圈買晚餐，還到過四季精品百貨東海店、愛迪達東海店、全聯福利中心台中東海店等，環保局已於今天凌晨針對個案涉及場所全面完成消毒。

商品推薦