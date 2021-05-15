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防確診傳聞滿天飛 陳時中研議授權地方政府公布訊息

中央社 / 台北15日電
各縣市各種確診傳聞滿天飛，地方政府受限防疫規定無法公布，屢遭民怨。疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布將訂定指引，授權地方政府公布確診個案訊息。 聯合報系記者李樹人／攝影
各縣市各種確診傳聞滿天飛，地方政府受限防疫規定無法公布，屢遭民怨。疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布將訂定指引，授權地方政府公布確診個案訊息。 聯合報系記者李樹人／攝影

新冠肺炎疫情擴大，各縣市各種確診傳聞滿天飛，地方政府受限防疫規定無法公布，屢遭民怨。疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布將訂定指引，授權地方政府公布確診個案訊息。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，今天單日新增180例本土病例創單日新高，中央流行疫情指揮中心今天宣布台北市、新北市進入第3級警戒，其餘各縣市均為第2級警戒。

行政院長蘇貞昌今天下午也到指揮中心和各縣市召開視訊會議，共商防疫對策。

陳時中會後接受媒體聯訪時表示，今天全台各縣市首長都出席視訊會議，不僅表達願積極配合防疫，也對於疫調訊息公布等需求提出意見，並由蘇貞昌一一做出明確指示。

因應本土疫情升溫，全台各地頻頻傳出有個案確診的消息，但受限防疫相關規定，地方政府只能口徑一致，強調由指揮中心統一公布，屢遭民怨。

陳時中說，今天會中也針對這件事情討論，考量確診病例都是各地政府彙整後再向中央報告，而且防疫工作也執行將近一年，地方政府對於哪些疫調資料該公布、不該公布都很清楚，因此今天會中決議將訂定相關指引，授權地方公布確診個案訊息。

他表示，未來各縣市一旦有新的確診個案，將由地方政府在特定時間點統一發布在網站上，避免外出消毒時被市民追問卻無法回答，甚至被民眾質疑地方政府沒有掌握好疫情或隱匿疫情，未來可能以疾管家或現有網站作為統一的發布平台。

陳時中說，正因新病例改由地方政府宣布，未來指揮中心的記者會內容則將聚焦統計數據、全國資料等政策面的訊息，除非特殊情形，否則應該不會談太多和個案有關的疫調訊息。

他舉例，前幾天彰化曾傳出有人確診的消息，被外界誤以為是指揮中心和地方政府基於某些原因不願意公布，但實際上這段期間中央、地方都在密集核對資料，避免講錯造成困擾。

陳時中也強調，確診個案不會因為公布時間晚就延誤隔離，會盡力把防疫做好。

新冠肺炎 COVID-19

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