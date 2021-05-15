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【確診縣市地圖】中部也爆出！本土暴增180例遍佈七縣市
指揮中心表示，今日(15日）新增180例本土個案，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園縣各4例、臺中市及基隆市各1例，雙北疫情最爆炸，總計就有164例。
這180例分別為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月23日至5月14日
而180例中有43例與萬華茶藝館相關、4例與新北師子會相關、與宜蘭遊藝場相關為1例。社區感染自5月11開始延燒後，累計有三起群聚，萬華茶藝館相關從原本的23例增至66例，增加2.8倍、新北獅子會從25例已增至29例、宜蘭遊藝場從9例已增至10例，以上三大群聚共達105例。
至於稍早報導，有一名旅客昨天從板橋車站搭乘117次自強號火車到台南車站就醫確診，指揮中心指揮官陳時中在記者會證實，該個案檢驗結果剛剛出爐，確定確診，將列入明天公布的個案。
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