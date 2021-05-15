雙北以外維持二級 陳時中：二、三級交界非必要勿移動

新冠肺炎疫情延燒。行政院長上午臨時舉行記者會。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台北市、新北市從15日起到28日升級為第三級警戒，為期兩周。

陳時中表示，這次單獨升級台北、新北警戒至三級，周邊縣市基隆、宜蘭、桃園等地區仍維持二級，要特別提醒，雙北區域周邊縣市維持二級，處於二、三級交界的民眾，非必要請勿移動。

陳時中說，防疫升級區域選定和疫情狀態有關係，雙北拉出來，主要就是要讓二、三級區域有所區隔，國人應認知到這界限，讓區域間散佈的風險降低。

至於雙北升級是否太晚？陳時中表示，疫情是變動的，會有很多變化，很難預測，只能做好準備，隨時滾動檢討，沒有所謂早、晚的問題，有時候做太早，反而浪費人力物力，精神不能集中處理問題，並非好事。雙北升級的決定上午也有和台北市長柯文哲、新北市長侯友宜通知了，雙北首長也表達會全力配合。

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